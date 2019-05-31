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США задумали переосмыслить права человека

01.06.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США задумали изменить понимание прав человека. Об этом сообщает ABC News.

Госсекретарь Майк Помпео создает в Госдепартаменте специальную комиссию, в задачи которой входит переформулировать права человека на основе «естественного закона и естественного права».

«Важно, как мы понимаем права человека в рамках нашей дипломатической работы», — рассказал Помпео, добавив, что для прав человека нужно однозначное определение, которое позволит дипломатам эффективнее продвигать их в своей работе. Госдепартамент от дальнейших комментариев отказался.

Как отмечает ABC News, это желание вызвало тревогу правозащитников — особенно тех, кто занимается защитой прав женщин и представителей людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Причина в конкретной интерпретации «естественного права», которую многие консервативные мыслители используют как синоним «божественного права».

Телеканал отдельно выделяет профессора Принстонского университета Роберта Джорджа, который в книге «В защиту естественного права» призывал разрешить ограничивать права геев и право на аборт, если это отвечает религиозным интересам общества.

Конкретный список участников комиссии определит сам Помпео, однако известно, что Джордж входит в список номинантов.
 
 
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Власти США задумали изменить понимание прав человека. Об этом сообщает ABC News.
 
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