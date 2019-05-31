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Оппозиция и выборы: стратегия «жаба в сметане»

01.06.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Честных выборов в Беларуси нет, но оппозиции нужно использоватьвозможности политической кампании, объявленной властями. Такой стратегии придерживается большинство оппозиционных партий Беларуси. Политобозреватель Александр Класковский назвал эту стратегию "жаба в сметане".

Вряд ли кто-то рассчитывает, что от такого трепыхания образуется масло, которое позволит оппозиции выкарабкаться наверх, ближе к уровню управления государством, однако к выборам белорусская оппозиция готовится.

На этот раз в планах демократических сил организовать тотальное наблюдение за выборами по 18 округам, где будут баллотироваться наиболее сильные кандидаты. В настоящее время идут межпартийные консультации по поводу возможности увеличения количества таких округов. 

Таким образом, цифра не окончательная, возможно список округов будет расширен. Речь идет о наблюдении как в ходе досрочного голосования, так и в основной день. 
 
 
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Честных выборов в Беларуси нет, но оппозиции нужно использоватьвозможности политической кампании, объявленной властями. Такой стратегии придерживается...
 
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