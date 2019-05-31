«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сразятся в финале Лиги чемпионов. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Мадридский стадион «Ванда Метрополитано» в жаркий субботний вечер томится в ожидании чисто английского финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прошли драматичный путь и готовы сразиться за главный европейский трофей клубного футбола. Начало — в 22.00.



Фото: Reuters

Нынешний финал в Мадриде будет венчать 27-й розыгрыш Лиги чемпионов, как стал именоваться главный европейский турнир после реформирования. С учетом дореформенных времен сегодня Кубок европейских чемпионов будет разыгран уже 64-й раз.

«Тоттенхэм» — 40-й финалист Кубка чемпионов и первый дебютант финала после «Челси"-2008. «Шпоры» могут стать 23-м обладателем престижнейшего еврокубка, отмечает официальный сайт УЕФА.

Опыт «Ливерпуля» в Лиге и Кубке чемпионов куда богаче. Он владел трофеем 5 раз (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7).

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Путь к финалу

На пути к финалу оба соперника не без нервотрепки прошли групповую стадию, пробившись в плей-офф со 2-х позиций в своих квартетах и при равенстве набранных очков опередив ближайших конкурентов лишь по дополнительным показателем.

«Тоттенхэм» в группе финишировал вслед за «Барселоной» и вытолкнул в Лигу Европы итальянский «Интер». Четвертое место здесь занял нидерландский «ПСВ Эйндховен».

«Ливерпуль» в своем квартете пропустил вперед французский ПСЖ, и лишь благодаря большему числу забитых мячей протиснулся в 1/8 финала, отодвинув в Лигу Европы итальянский «Наполи». Четвертой в этой группе оказалась сербская «Црвена Звезда».

Любопытно, что в 1/8 финала обоим английским клубам выпали немецкие гранды. «Тоттенхэм» уверенно справился с дортмундской «Боруссией» — 3:0 дома, 1:0 в гостях, а «Ливерпуль» выбил мюнхенскую «Баварию» — 0:0 дома, 3:1 в гостях.

В четвертьфинале «Тоттенхэм» в дуэли с головокружительным сюжетом оставил с носом самого Пепа Гвардиолу и его мегазвездный «Манчестер Сити». После домашней победы 1:0 «шпоры» проиграли в гостях 3:4 и вышли дальше благодаря большему числу голов на выезде. При этом лондонцы уступали с разницей в два гола, сократили счет до минимума (что их устраивало), а на 3-й компенсированной минуте второго тайма пропустили от Рахима Стерлинга пятый гол и уже попрощались с мечтами. Но после видеопросмтра судьи не засчитали этот мяч обнаружив офсайд у Агуэро, который отдал голевой пас! В итоге драму пережил Гвардиола.

Для «Ливерпуля» четвертьфинальный раунд сложился не сложно. Мерсисайдцы без проблем разобрались с португальским «Порту» — 2:0 дома, 4:1 в гостях.

А вот в полуфинале оба финалиста совершили фантастические камбэки. «Тоттенхэм» начал с домашнего поражения от молодого и дерзкого «Аякса» (0:1). В гостях амстердамцы уже в первом тайме оглушили лондонцев, поведя 2:0 (а общий счет вырос до 3:0!). Казалось, только чудо может помешать «Аяксу», и оно свершилось! А имя ему — Лукас Моура. Во втором тайме бразилец оформил хет-трик, забив решающий мяч на 6-й добавленной ко второму тайму минуте…

«Ливерпуль» начал полуфинальный этап с кошмарных 0:3 в гостях у «Барселоны». Обнадеживало лишь то, что игру английский клуб при этом показал неплохую, но все решил гений Лионеля Месси. А в ответном матче в Ливерпуле еще больший кошмар пережила «Барселона», которая «горела» 0:4 уже на 79-й минуте. И у каталонцев в тот вечер почти ничего не получалось.

Старые счеты

Команды лишь однажды встречались прежде в еврокубках. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм» только благодаря правилу выездного гола в полуфинале Кубка УЕФА-1972/73. После того мерсисайдцы взяли трофей, в финале обыграв менхенгладбахскую «Боруссию».

Всего же в разных турнирах «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» провели 170 матчей. И здесь перевес у более именитого «Ливерпуля» — 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

В чемпионате Англии Ливерпуль выдал отличный сезон и едва не завоевал титул, лишь 1 очко уступив «Манчестер Сити».

У «Тоттенхэма» же в премьер-лиге все сложилось не так ярко — лишь 4-е место. И хотя это самый слабый сезон за три года, этого хватило для путевки в Лигу чемпионов.

По всем раскладам, явный фаворит финала — «Ливерпуль». Однако не стоит забывать, что концовку сезона не покупавший 2 года новых игроков «Тоттенхэм» проводил, измотанный травмами и борьбой на два фронта. Однако до финала у «шпор» было почти 3 недели, чтобы отдохнуть и зализать раны. А в одном-единственном матче может случиться все, что угодно.

И помним, что «Тоттенхэм» не забил лишь в одном из последних 22 матчей в Лиге чемпионов…

Салах: Уроки пригодятся

— Это наш второй финал подряд. Мы проиграли в прошлом году, но сейчас у нас больше опыта и больше шансов. Мы хорошо подготовились к этому матчу в Испании и с нетерпением ждем его. Игроки и тренеры мотивированы. Команда сейчас в своей лучшей физической готовности. Надеюсь, что те уроки, которые мы извлекли из прошлогоднего поражения, пригодятся нам, — цитирует официальный сайт УЕФА лидера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

Клопп: Если лично я — причина шести проигранных финалов…

Для рулевого «Ливерпуля» Юргена Клопа это третий еврокубковый финал во главе «Ливерпуля». Больше среди ливерпулских наставников только у Боба Пейсли (четыре). Однако ж у Клоппа с финалами в последние годы не ладится.

— Если вспоминать все мои финалы, то каждый раз ситуация была разной, разными были и команды. Если лично я — причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать. В прошлом году мы проиграли из-за гола-шедевра и двух голов, которые мы обычно не пропускаем.

Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за «Тоттенхэм» — в составе этой команды совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне силы, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность, — сказал Юрген Клопп.

Почеттино: Незабываемый сезон

Маурисио Почеттино может стать третьим аргентинским тренером-обладателем Кубка чемпионов после Луиса Карнильи (дважды выиграл с «Реалом») и Эленио Эрреры (дважды победил с «Интером»).

— Наш сезон в турнире сложился незабываемым образом. Было много радостных моментов. Тренировать эту команду — настоящая честь для меня. Все футболисты максимально собранны. Они очень открыто восприняли новые идеи и продолжали выполнять все установки.

Сейчас удивительно переноситься в мыслях на десять месяцев назад, когда мы начинали предсезонку. Прошло десять месяцев — и мы здесь. Что касается Юргена, то он очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, вегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех.