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А очереди растут: на белорусской границе стоят уже 1 400 фур
01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После обеда появились очереди на въезд в Беларусь - в этом направлении больше всего машин стоит в
Очередь из большегрузов продолжает расти на белорусской границе в субботу, сообщает Sputnik.
Выезда в ЕС ожидают уже 1430 машин, следует из информации, размещенной на
Самая трудная ситуация традиционно на литовском направлении. Только в одном пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 420 грузовых автомобилей.
Очереди образовались на выезде в Латвию, где в общей сложности застряли 310 машин, а также в Польшу – 100.
К вечеру субботы большегрузы также выстроились на въезд в Беларусь со стороны Евросоюза. Из Польши в республику пытаются попасть 370 машин, из Литвы – 130.
Ситуация с легковыми автомобилями спокойная – только десять машин стоят в пункте пропуска "Каменный Лог".
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После обеда появились очереди на въезд в Беларусь - в этом направлении больше всего машин стоит в Польше. Очередь из большегрузов продолжает расти на...
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