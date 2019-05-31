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А очереди растут: на белорусской границе стоят уже 1 400 фур

01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После обеда появились очереди на въезд в Беларусь - в этом направлении больше всего машин стоит в Польше.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66745.php

А очереди растут: на белорусской границе стоят уже 1 400 фур

Очередь из большегрузов продолжает расти на белорусской границе в субботу, сообщает Sputnik.

Выезда в ЕС ожидают уже 1430 машин, следует из информации, размещенной на сайте Государственного пограничного комитета в 18:00. В полдень в очереди было 1200 грузовиков.

Самая трудная ситуация традиционно на литовском направлении. Только в одном пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 420 грузовых автомобилей.

Очереди образовались на выезде в Латвию, где в общей сложности застряли 310 машин, а также в Польшу – 100.

К вечеру субботы большегрузы также выстроились на въезд в Беларусь со стороны Евросоюза. Из Польши в республику пытаются попасть 370 машин, из Литвы – 130.

Ситуация с легковыми автомобилями спокойная – только десять машин стоят в пункте пропуска "Каменный Лог".

 
 
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  После обеда появились очереди на въезд в Беларусь - в этом направлении больше всего машин стоит в Польше. Очередь из большегрузов продолжает расти на...
 
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