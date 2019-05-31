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Видели как полыхает комбайн? В Рогачёве сегодня сгорел один, смотрите
01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Раздел Фотофакт на сайте включает новости не только из Брестского региона, на этот раз - Рогачёв. Печально, хорошая техника. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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Раздел Фотофакт на сайте включает новости не только из Брестского региона, на этот раз - Рогачёв. Печально, хорошая техника. Соблюдайте правила пожарной...
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