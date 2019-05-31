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Международный фестиваль искусств «Пёстрый тюльпан» вышел на Open Air
01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 июня 2019 года на Советской прошел Art performance итальянской художницы с русскими корнями Марины Камински под музыкальные композиции в исполнении джаз-группы Greyhound Band из немецкого Равенсбурга и брестского коллектива Rich Sound Band.
Как рассказала арт-директор фестиваля «Пёстрый тюльпан» Валентина Мальцева, художница приехала в город несколько дней назад, чтобы собрать образы города и выплеснуть их на полотно. Несмотря на жару, Марина Кимински - в черных ботинках на толстой подошве, плотных, заляпанных краской джинсах, голубой свободной рубашке. На руках – длинные золотые перчатки.
На белый холст брызгает голубая краска из баллончика, очерчивая заранее вырезанный бумажный контур. Немного красочной пыли – тут и там. Легкий всплеск изумрудной зелени в углу. Четкие линии, под линейку. Маркером? Краска из ведерка, тоже синяя. Возможно, любимый художницей акрил?
Вода – прямо на картинную плоскость, немного покружить и убрать лишнее, даже и тряпкой, сухой. Художественный прием? Несколько белых мазков, немного золотой пыли.
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1 июня 2019 года на Советской прошел Art performance итальянской художницы с русскими корнями Марины Камински под музыкальные композиции в исполнении джаз-группы Greyhound Band...
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