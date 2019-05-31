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Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня в Кобрине открылся Праздник игры и игрушек «Полесье 2019», который ежегодно дарит детям фабрика игрушек «Полесье». Нынешний год особенный – Праздник игрушек отмечает свой первый маленький юбилей – ПЯТЬ ЛЕТ! Каждый год в путеводителе по городу детства появляются новые ориентиры и нынешний не стал исключением. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Детский праздник в Кобрине принято проводить в первые выходные июня, а поводов у детей для веселья, как известно, всегда предостаточно!

Впечатляют и масштабы ежегодного праздника, территория более 10 000 кв.м. на площадке фирменного торгового центра «Полесье» по улице Николаева на два дня превращается в игрушечный городок. Организацию и проведение этого масштабного мероприятия обеспечивают более 200 работников предприятия.

Юбилейный Праздник игрушки стартовал ярким костюмированным парадом участников детских творческих коллективов. В разноцветной колонне юные артисты в красочных нарядах, прошли рядом с ожившими героями любимых сказок и мультфильмов. Все вместе они превратили фестиваль игрушек в огромную концертную площадку.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Со словами приветствия к гостям праздника обратился заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Васильевич Трубчик. Он поздравил участников и организаторов мероприятия и подчеркнул, что Праздник игрушки стал еще одной визитной карточкой города.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Первый такой праздник состоялся в 2015 году 31 мая. За пять лет многое изменилось, малыши, которые пять лет назад играли в песочнице, стали школьниками, сменили интересы и сегодня находят для себя новые игры.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Растёт и сама компания «Полесье» – возводятся новые производственные площади, расширяется ассортимент и разрабатываются совершенно новые модели игрушек, учитывая современные запросы детей. А праздник игрушки стал известен далеко за пределами Кобрина и даже республики. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Особенный интерес у малышей вызвали секторы с игрушками производства кобринской фабрики «Полесье». Новинка нынешнего сезона — стена из конструктора, где каждый мог собрать, что пожелает и сфотографироваться на фоне своего творения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Город детской мечты «Полесье» подарил возможность каждому маленькому участнику праздника найти занятие по душе, чтобы проявить свои таланты и способности. Все его улицы и площади представляют собой увлекательные игровые секторы для ребят разного возраста и разных увлечений.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Самых маленьких привлекли огромные песочницы и игровые комплексы. Юные участники праздника примеряли на себя разные профессии: мальчики попробовали себя в роли строителей и водителей, девочек же привлекли больше наборы юной хозяюшки и кукольные домики.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Детки постарше уже поучаствовали в гонках на электромобилях, велосипедах и каталках производства «Полесье», занялись рисованием, а также опробовали надувные батуты, горки и скалодром. Юных любителей скорости привлекали гонки на электромобилях, детских велосипедах и каталках производства СООО «ПП Полесье».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Кобринская фабрика игрушек выпускает продукцию под торговыми марками «Полесье», Molto, Palau, Wader Quality Toys, Coloma Y Pastor, Cavallino. Компания «Полесье» производит широкий ассортимент игрушек по лицензии всемирно известных брендов: Disney, Marvel, Смешарики, Три кота, Volvo, Mammoet, Смурфики и Миффи.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Не осталась без внимания посетителей настоящая машина Mammoet, которая является постоянным участником ралли-марафона «Дакар», а также международного ралли "Шёлковый путь".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

На празднике игрушек можно запросто пообщаться и сделать фото на память с героями любимых детских мультфильмов. Также никого не оставили равнодушными известные персонажи, собранные из конструктора производства фабрики «Полесье».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Виртуальные танковые баталии World of tanks стартовали в рамках праздника игрушек «Полесье» в прошлом году и нашли свою аудиторию в нынешнем. Всех участников ожидало полное погружение в суперреалистичный танковый бой на детально проработанных картах.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Семейная спортивно-образовательная квест-эстафета «Лига героев» - новинка нынешнего сезона. Игра для всей семьи организована Белорусской федерацией спочана и фабрикой игрушек «Полесье». Турнир проходит в форме «весёлых стартов» и интеллектуальных заданий объединённых в один сюжет. Здесь взрослый и ребёнок – одна команда! Все участники на финише получили заслуженный трофей – именной диплом участника «Лиги героев».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Праздник игры и игрушек «Полесье 2019» – это ещё и радуга талантов. В 2019 году на фестивале детства в Кобрине поют и танцуют не только местные дарования, но дети из других городов Брестской области. Творческие детские коллективы с радостью демонстрируют навыки в области искусства, поскольку именно здесь их ждет аудитория зрителей из числа сверстников. Юные артисты были отмечены памятными дипломами и подарками от предприятия «Полесье».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Среди мероприятий Праздника игры и игрушек «Полесье»турнир по спочан, соревнования по пляжному волейболу, показательные выступления роллеров и картингистов, а так же семинар "Дети в безопасности", который проводится в сотрудничестве с фондом ООН. Об этих событиях читайте в очередном материале kobrincity.by.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66740.php

Лето и каникулы в Кобрине начались с Праздника игры и игрушек «Полесье 2019»

Автор: Наталия Жук, Фото: Антон Беспалов

 
 
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  1 июня в Кобрине открылся Праздник игры и игрушек «Полесье 2019», который ежегодно дарит детям фабрика игрушек «Полесье». Нынешний год особенный – Праздник...
 
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