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Лунный календарь на 2 июня: печём пирожки и зажигаем свечи
Источник материала: СТВ
2 июня – 29-ый лунный день. Не стоит начинать ничего нового, даже не стройте планы в уме. Лучше всего заняться бытовыми делами: уборкой, стиркой.
Будьте осторожны во всём: переходя улицу и нарезая салат, так как в этот день случается много аварий и несчастных случаев.
Не верьте обещаниям и слухам – это будут обман и провокация. Деньги лучше ни на что не тратить и не одалживать.
По возможности, зажгите вечером дома свечи, лучше белого цвета или церковные.
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2 июня – 29-ый лунный день. Не стоит начинать ничего нового, даже не стройте планы в уме. Лучше всего заняться бытовыми делами: уборкой, стиркой. Будьте осторожны во...
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