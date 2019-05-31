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Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

01.06.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором небольшого частного предприятия. А к 30 он увеличил его вдвое и намерен осваивать новые направления в бизнесе.

Начинали дело с трех станков и двух пар рук. Сегодня здесь трудоустроено более 20 человек. О бизнесе на малой родине – репортаж Анастасии Аласании.

Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

Максим Бурак, директор ООО «ЭнергокомплектТара»:
Родные просторы роднее, свободнее себя чувствую, чем в большом городе. Не очень для меня комфортно было, даже когда в Минске учишься. Не привык я к большим городам.

Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

Анастасия Аласания, СТВ:
В 25 лет Максим со своей командой полностью освоил производство барабанов для кабеля. К 30 – приготовление так называемого «полуфабриката» для каркасных дверей. К 35 обещает освоить совершенно новое направление, причем не обязательно в деревообработке. И шаг длиной в пять лет – не случайное совпадение, а продуманная закономерность. Как и всё в бизнесе.

Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

Появилось предприятие на площадях бывшего консервного завода в городском поселке Лиозно. А 6-й Декрет Президента, призванный стимулировать бизнес на селе, позволил буквально за пять лет расшириться вдвое. Сэкономили на налогах на прибыль и недвижимость, вложили деньги в модернизацию и создали более 20 рабочих мест.

Подробнее – в видеоинформации.

Люди в материале: Анастасия Аласания
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором...
 
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