|
Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором небольшого частного предприятия. А к 30 он увеличил его вдвое и намерен осваивать новые направления в бизнесе.
Начинали дело с трех станков и двух пар рук. Сегодня здесь трудоустроено более 20 человек. О бизнесе на малой родине – репортаж Анастасии Аласании.
Максим Бурак, директор ООО «ЭнергокомплектТара»:
Анастасия Аласания, СТВ:
Появилось предприятие на площадях бывшего консервного завода в городском поселке Лиозно. А 6-й Декрет Президента, призванный стимулировать бизнес на селе, позволил буквально за пять лет расшириться вдвое. Сэкономили на налогах на прибыль и недвижимость, вложили деньги в модернизацию и создали более 20 рабочих мест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно
Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)