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В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.

01.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 11:30 3225

В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.

Автор: Эдуард Кидяев.

Ограничения вводятся из-за последнего звонка и выпускных вечеров в школах. С 7.00 30 мая до 08.00 31 мая и с 7.00 до 24.00 8 июня продажа алкогольных напитков в Солигорске и Солигорском районе будет ограничена, говорится в решении Солигорского районного исполнительного комитета №747 от 22 мая 2019 года.

В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.

Запрет касается всех алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов.

Ограничения не затронут продажу алкоголя на объектах общественного питания в розлив, то есть бары, кафе, рестораны.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 мая 2019 11:30 3225 В Солигорске во время последних звонков и выпускных...
 
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