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В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.
01.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 мая 2019 11:30 3225
В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.
Ограничения вводятся из-за последнего звонка и выпускных вечеров в школах. С 7.00 30 мая до 08.00 31 мая и с 7.00 до 24.00 8 июня продажа алкогольных напитков в Солигорске и Солигорском районе будет ограничена, говорится в решении Солигорского районного исполнительного комитета №747 от 22 мая 2019 года.
Запрет касается всех алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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28 мая 2019 11:30 3225 В Солигорске во время последних звонков и выпускных...
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