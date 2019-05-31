В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.

Ограничения вводятся из-за последнего звонка и выпускных вечеров в школах. С 7.00 30 мая до 08.00 31 мая и с 7.00 до 24.00 8 июня продажа алкогольных напитков в Солигорске и Солигорском районе будет ограничена, говорится в решении Солигорского районного исполнительного комитета №747 от 22 мая 2019 года.