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Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

01.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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До открытия вторых Европейских игр в Минске остается 20 дней. Сегодня эстафета “Пламя мира”, начавшаяся в Риме, прибыла в Горки.

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Первым объектом стал амфитеатр, где прошел праздничный концерт. Затем главный символ предстоящих Евроигр отправился в маршрут по городу — главный корпус БГСХА, ботанический сад, крутящиеся ворота, Центральная площадь.

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Факелоносцами в Горках  стали мастер спорта по вольной борьбе, победитель международного турнира Юлия Белоусова, первый заместитель гендиректора ООО “Евроторг” Евгений Жигимонт, помощник председателя правления “Приорбанка”, мастер спорта по дзюдо, обладатель крапового берета, мастер спорта по рукопашному бою Сергей Шкиндеров,  заместитель гендиректора Белорусской национальной перестраховочной организации Денис Тур, заместитель директора СТВ Ирина Мартьянова.

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

После Горок факел с огнем отправился на Голубую криницу в Славгородском районе, а также мемориал воинской славы “Лудчицкая высота” в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск.

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Эстафету “Пламя мира” встретили в Горках – Огромный фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова

 


 
Теги: Минск
 
 
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  До открытия вторых Европейских игр в Минске остается 20 дней. Сегодня эстафета “Пламя мира”, начавшаяся в Риме, прибыла в Горки.         Первым объектом стал...
 
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