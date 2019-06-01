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«Сложно очень игра далась». ФК «Городея» и РЦОР-БГУ сыграли вничью в 10-м туре ЧБ

01.06.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня продолжился 10-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» чемпионата Беларуси по футболу. Начинали программу РЦОР-БГУ и «Городея», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сложно очень игра далась». ФК «Городея» и РЦОР-БГУ сыграли вничью в 10-м туре ЧБ

«Сложно очень игра далась». ФК «Городея» и РЦОР-БГУ сыграли вничью в 10-м туре ЧБ

Обе команды – обитатели нижней части турнирной таблицы, однако студенты в этом сезоне уже не раз доказывали, что способны обыгрывать кого угодно. Однако в самом матче интереснее выглядели гости. В первом тайме они даже организовали взятие ворот, которое было отменено из-за офсайда.

Моменты были и у БГУ. Однако отличиться ни у кого так и не получилось. Нулевая ничья.

«Сложно очень игра далась». ФК «Городея» и РЦОР-БГУ сыграли вничью в 10-м туре ЧБ

Дмитрий Лебедев, капитан ФК «Городея»:
Сложно очень игра далась – что нам, что им. Погодные условия дают о себе знать, конечно. Сложно играть в такую жару.

Две команды бойцовские. Хотели заполучить три очка. Я считаю, ничья закономерная. У нас чуть-чуть больше моментов было. Не забили, значит, будем дальше работать.

Также 1 июня в программе значились два матча. Футбольный клуб «Витебск» проиграл минскому «Динамо». Отметим, что это был первый матч «бело-синих» после отставки Романа Пилипчука.

А чемпион Беларуси последних лет – БАТЭ – играет в гостях с «Гомелем».

«Сложно очень игра далась». ФК «Городея» и РЦОР-БГУ сыграли вничью в 10-м туре ЧБ

Люди в материале: Дмитрий Лебедев
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня продолжился 10-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» чемпионата Беларуси по футболу. Начинали программу РЦОР-БГУ и «Городея», сообщили в...
 
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