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«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой волейбол снова в Минске. Национальные сборные Беларуси продолжают свое выступление на групповой стадии «Золотой Евролиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Корреспондент Екатерина Лихошапко готова поделиться с нами новостями на «Чижовка-Арене».
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Первыми на паркет вышли наши девушки и одержали победу над сборной Испании. Хотя начинался поединок для белорусок неудачно. Команда Петра Хилько проиграла первый сет – 17: 25. Но затем наша сборная собралась с силами и выиграла три партии подряд – 25:13, 25:8 и 27:25. Итог матча – 3:1.
У них достаточно сильная, хорошая защита, что усложнило нам игру, нужно было где-то не только силой брать, но и умно скидывать.
Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси п волейболу:
Подробнее – в видеоинформации.
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«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге
Новости Беларуси. Большой волейбол снова в Минске. Национальные сборные Беларуси продолжают свое выступление на групповой стадии «Золотой Евролиги», сообщили в...
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