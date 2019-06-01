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На 18-й минуте финала Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая женщина. Кто она?
Источник материала: Tut.by
Во время
Как сообщает
Героиня этого инцидента американская модель Кинси Волански. Она снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM. Сайт принадлежит пранкеру Виталий Здоровецкому и судя по Инстаграму, они встречаются.
Кстати, в 2014 году Здоровецкий прорвался на поле во время финала чемпионата мира по футболу Германия — Аргентина.
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Первый тайм выдался богатым на события!
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