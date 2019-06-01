На 18-й минуте финала Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая женщина. Кто она?

Источник материала: Tut.by

Во время финала Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» на 18 минуте на поле выбежала полуобнаженная девушка . Игра на некоторое время приостановилась.

Сайт, который на купальнике рекламировала женщина, которая выбежала на поле в #UCLFinal #TOTLIV pic.twitter.com/Ks8o1165bN — Iris Valeria Cardoza (@ivcr788) June 1, 2019













Как сообщает «Спорт-Экспресс» , девушка нанесла на купальник рекламу канала пранков с эротическим содержанием. Его создатель — выходец из России: он родился в Мурманске, с родителями уехал в Одессу, а позже перебрался в США.

Героиня этого инцидента американская модель Кинси Волански. Она снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM. Сайт принадлежит пранкеру Виталий Здоровецкому и судя по Инстаграму, они встречаются.

Кстати, в 2014 году Здоровецкий прорвался на поле во время финала чемпионата мира по футболу Германия — Аргентина.