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6 девушек-спортсменок, которых Лукашенко приглашал на встречу тет-а-тет

01.06.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые из них рассказали об общении с руководителем страны спустя годы.

6 девушек-спортсменок, которых Лукашенко приглашал на встречу тет-а-тет
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Александр Лукашенко известен как большой поклонник спорта. При этом руководитель Беларуси стремится к личному общению со звездами спорта. Причем так получается, что, прежде всего, с девушками, пишет udf.by

С кем из спортсменок он проводил отдельные встречи в последние годы? 

Татьяна Троина

В конце 2000-х-начале 2010-х женская сборная Беларуси по баскетболу находилась на волне успеха. Одной из ее звезд была Татьяна Троина, не только отличная спортсменка, но и секс-символ отечественного баскетбола.

В 2012 году тренер сборной Анатолий Буяльский рассказал журналистам: 

«Татьяна Троина была у него (Лукашенко) в гостях, тренировалась. Она даже ему позавидовала, там очень хорошо... А он ей сказал: «Приезжай, тренируйся». А почему бы и нет? Собрать эту сборную, которой, я уверен, не будет где тренироваться в Минске, поехать туда и сказать: «Нам здесь надо тренироваться».

До этого о встрече Лукашенко и Троиной официально не сообщалось. 

Дарья Домрачева 

Домрачева дарит Лукашенко копию большого Хрустального глобуса. 

Лукашенко был известным фанатом легенды белорусского биатлона, следил по телевизору за гонками с ее участием, неоднократно приглашал и продолжает приглашать ее на встречи и неформальные мероприятия.

В историю вошел визит главы Беларуси и его свиты в носках к Дарье Домрачевой во время Олимпиады-2014 в Сочи. Спортсменка по его решению была удостоена звания Героя Беларуси.

Лукашенко организовывал отдельную встречу с Домрачевой по поводу ее дня рождения, давал указания по личной жизни: 

«Тебе в роддоме дадим отдельную палату. Двойню давай».

На вопрос об общении с руководителем страны спортсменка однажды ответила: 

«Какой он? Попытайтесь пообщаться с ним лично. Вот и узнаете».

В конце концов, дошло до того, что Лукашенко уверял, что учил маленькую Дашу «бегать» и предрекал ей будущее великой спортсменки – хотя известно, что детство и юность Домрачева провела в России. 

Виктория Азаренко

Руководитель Беларуси открыто болел и за теннисистку Викторию Азаренко, тем более одно время она была первой ракеткой мира. Узнав именно о ее победе на Australian Open, Лукашенко бросил ближайшему окружению фразу «Наливай!» Ролик с этим моментом стал вирусным.

Лукашенко и Азаренко встречались один на один много раз. Спортсменка как-то рассказал об одном из эпизодов общения: 

«Тогда не было ни телекамер, ни секретарей. Шел обычный живой разговор, который продлился шесть часов... Встреча прошла по моей инициативе: захотелось встретиться, я набрала телефонный номер. Буквально через несколько часов последовал ответный звонок: «Виктория, вас ждут». Мы встретились в тот же день… Кончилось все тем, что мне начала названивать обеспокоенная мама: она подумала, что ее дочку украли».

Теннисистка получила участок на первой береговой линии водохранилища Дрозды и построила там коттедж.

Алина Кабаева 

Год назад олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике пригласили на открытие Дворца гимнастики в Минске. После церемонии Алину Кабаеву отвезли во Дворец Независимости.

Лукашенко провел экскурсию для бывшей спортсменки, которой слухи приписывали связь с Владимиром Путиным. Пресс-служба главы Беларуси коротко сообщила, что в ходе полуторачасовой беседы Лукашенко и Кабаева обсудили последние события в мире спорта.

Арина Соболенко

Полгода назад руководитель страны пообщался во Дворце Независимости с 20-летней теннисисткой Ариной Соболенко, которую называют наследницей Азаренко.

Пресс-служба Лукашенко уверяла, что встреча состоялась по просьбе спортсменки, но верится в это с трудом. Соболенко пришла в спортивной одежде – после мастер-класса для детей. Было похоже, что к встрече с первым лицом она не готовилась. 

Цель общения Лукашенко с теннисисткой осталась загадкой. 

Дарья Блашко

О встрече с Лукашенко биатлонистка призналась только теперь. В конце 2017 года Дарья Блашко из-за конфликта с федерацией решила сменить гражданство на украинское. Когда «вторая Домрачева» находилась дома в Новополоцке, поступил звонок из Администрации президента. 

На встречу с Лукашенко биатлонистка отправилась одна – без тренера. В итоге их общение продлилось около полутора часов.

Несмотря на уговоры руководителя страны, Блашко изменить свое решение не пожелала.

Фото: president.gov.by,  streetball.name
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Некоторые из них рассказали об общении с руководителем страны спустя годы.
 
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