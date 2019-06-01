Минсельхозпрод о ложном транзите: мы работаем честно и ответственно

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько прокомментировал вчерашние заявления Россельхознадзора о ложном транзите из Беларуси в страны ЕАЭС. По мнению российской службы, 11 компаний отгружали продукцию в Казахстан и Кыргызстан, но оседала она в России.





передает БелТА. «То, что находится в компетенции Министерства сельского хозяйства по выдаче разрешительных документов, — мы работаем честно и ответственно. И в этом плане нет вопросов к Минсельхозпроду», — заявил Анатолий Хотько,БелТА.





Министр также заверил, что беларусские службы находятся в тесном контакте с российскими. Ведется согласование встречи руководителей аграрных ведомств. Анатолий Хотько также анонсировал снятие временных ограничений на поставки в Россию с некоторых беларусских предприятий.





Россельхознадзор вчера также сообщил, что теперь будет пропускать продукцию из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан только при наличии подтверждения от ветеринарных ведомств этих стран, что такая поставка ожидается.



