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«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславле в эти дни проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В 2019 году он носит статус тестовых ко II Европейским играм, которые стартуют в Минске уже 21 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В эти же даты в Дуйсбурге проходит второй этап Кубка мира, однако лидеры нашей команды на этот старт не отправились. Все лучшие сегодня в Заславле, потому что победители соревнований получат возможность представить страну на II Европейских играх. Путевку на мультифорум завоевала лидер нашей сборной – Ольга Худенко.
Ольга Худенко, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Сейчас по каналу везде висят плакаты, куча волонтеров, охрана… Уже ощущается эта атмосфера праздничная. Я думаю, нашим гостям понравится у нас.
Напомним, что гребля на байдарках и каноэ будет представлена на II Европейских играх. 25-27 июня лучшие гребцы континента в Заславле разыграют медали мультиформа.
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«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм
Новости Беларуси. В Заславле в эти дни проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В 2019 году он носит статус тестовых ко II Европейским играм, которые...
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