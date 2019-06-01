«Мы проведем незабываемую ночь». Клопп рассказал о чувствах от первого титула в Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после завоевания титула в Лиге чемпионов не скрывал, что чувствует огромное облегчение из-за того, что ему удалось прервать серию из 6 проигранных финалов в разных турнирах, сообщает официальный сайт УЕФА.



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— Завтра, когда будем проезжать с трофеем по городу, осознаем, чего добились эти ребята. Выиграть Кубок чемпионов — это куда приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Сейчас чувствую огромное облегчение. Я очень, очень, безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков… Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение.

Сегодня командам пришлось нелегко — у нас три недели не было игровой практики. В финалах главное — результат. Ребята сегодня показали неуступчивость, которая была нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом.

Мы будем праздновать все вместе, мы проведем незабываемую ночь. Чувствую большое облегчение, это облегчение для моей семьи. Последние шесть раз мы ехали в отпуск всего лишь с серебряной медалью в кармане, и это не было круто, — сказал Юрген Клопп, пришедший на пресс-конференцию с пивом в руках.