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Конкурс среди приемных детей, детских домов семейного типа Брестской области "Сердце отдаю детям" провели в Жабинке

02.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 2019 года, в Международный день защиты детей, Жабинка приветствовала участников и гостей традиционного областного конкурса среди приемных детей, детских домов семейного типа Брестской области "Сердце отдаю детям".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66749.php

Конкурс среди приемных детей, детских домов семейного типа Брестской области "Сердце отдаю детям" провели в Жабинке

Инициаторами и организаторами конкурса являются главное управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета и ГУО "Брестский областной институт развития образования". (Сегодня в области 50 детских домов семейного типа и более300 приемных семей, в которых воспитывается более 800 детей).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66749.php

Конкурс среди приемных детей, детских домов семейного типа Брестской области "Сердце отдаю детям" провели в Жабинке

Подобный конкурс проводится 1 раз в три года. В марте стартовал отборочный этап, по итогам которого в финал вышли 6 семей. Они заявляли о себе в двух номинациях : "Лучшая приемная семья", "Лучший детский дом семейного типа".

За право носить титул лучшей приемной семьи боролись: семья Зданевич (г.Брест), Завадских (г.Пинск), Домино (Береза). А в номинации ""Лучший детский дом семейного типа" претендентами на победу были: дома семейного типа --- Орехва (Лунинец), Климович (Иваново) Причишиных (Кобрин). Участникам на тернистом пути к победе предстояло пройти три конкурсных испытания: визитка "Моя приемная семья, детский дом семейного типа", конкурс художественного творчества "Семья талантами полна" и конкурс "Педагогический ринг". 

Все участники прекрасно подготовились и проявили на сцене Жабинковского ГДК свои таланы ярко, запоминающе, интересно. И, наконец, когда последний конкурс остался позади, волнения улеглись, жюри объявило победителей! Это было не просто -- ведь все ребятишки и их приемные родители готовились и рассчитывали на победу. Председатель жюри, заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Ирина Александрова Попова поднялась на сцену, чтобы вручить долгожданные награды. Победителем в номинации "Лучшая приёмная семья" стала семья Зданевич из Бреста, а а самым лучшим домом семейного типа,по мнению жюри, стали представители из Иваново -- Климович.

 
Теги: Брест
 
 
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  1 июня 2019 года, в Международный день защиты детей, Жабинка приветствовала участников и гостей традиционного областного конкурса среди приемных детей, детских...
 
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