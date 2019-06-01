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Карьер в Микашевичах РУПП "Гранит" - вид с квадрокоптера впечатляет

02.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глубина карьера 150 метров, годовой объем добычи горной породы 22 млн тонн, 60 белазов грузоподъемностью 60 тонн, есть музей истории предприятия, смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на карьер, а также естественные водопады высотой 15-20 метров.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66748.php

Карьер в Микашевичах РУПП "Гранит" - вид с квадрокоптера впечатляет

Смотрите видео:

 
 
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  Глубина карьера 150 метров, годовой объем добычи горной породы 22 млн тонн, 60 белазов грузоподъемностью 60 тонн, есть музей истории предприятия, смотровая площадка,...
 
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