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Карьер в Микашевичах РУПП "Гранит" - вид с квадрокоптера впечатляет
02.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Глубина карьера 150 метров, годовой объем добычи горной породы 22 млн тонн, 60 белазов грузоподъемностью 60 тонн, есть музей истории предприятия, смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на карьер, а также естественные водопады высотой 15-20 метров.
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Глубина карьера 150 метров, годовой объем добычи горной породы 22 млн тонн, 60 белазов грузоподъемностью 60 тонн, есть музей истории предприятия, смотровая площадка,...
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