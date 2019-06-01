ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов

02.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В международный День защиты детей по всей стране проходят благотворительные акции и концерты для самых маленьких.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66747.php

Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов

В особом внимании нуждаются семьи, воспитывающие детей инвалидов. Именно поэтому, 31 мая 2019 года в преддверии Дня защиты детей, государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» проводится благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66747.php

Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов

Акция проводится уже не первый год и традиционно проводится при поддержке Районного комитета общественного объединения « БРСМ» Московского района г.Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В международный День защиты детей по всей стране проходят благотворительные акции и концерты для самых маленьких. В особом внимании нуждаются семьи,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы проведем незабываемую ночь». Клопп рассказал о чувствах от первого титула в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика