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Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов
02.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В международный День защиты детей по всей стране проходят благотворительные акции и концерты для самых маленьких.
В особом внимании нуждаются семьи, воспитывающие детей инвалидов. Именно поэтому, 31 мая 2019 года в преддверии Дня защиты детей, государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» проводится благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов.
Акция проводится уже не первый год и традиционно проводится при поддержке Районного комитета общественного объединения « БРСМ» Московского района г.Бреста.
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Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов
В международный День защиты детей по всей стране проходят благотворительные акции и концерты для самых маленьких. В особом внимании нуждаются семьи,...
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