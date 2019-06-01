Состоялась акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов

Источник материала: Виртуальный Брест

В международный День защиты детей по всей стране проходят благотворительные акции и концерты для самых маленьких.



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В особом внимании нуждаются семьи, воспитывающие детей инвалидов. Именно поэтому, 31 мая 2019 года в преддверии Дня защиты детей, государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» проводится благотворительная акция «Скажи детству «ДА!» для семей, одновременно воспитывающих 2-х и более детей-инвалидов.



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Акция проводится уже не первый год и традиционно проводится при поддержке Районного комитета общественного объединения « БРСМ» Московского района г.Бреста.