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Задача текущего дня

02.06.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане.

Задача текущего дня

«Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты – пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции», – подчеркнул белорусский лидер. – «Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность» Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания.
Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году –более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году – почти 112% к уровню 2017 года). «Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут», – заметил Глава государства. Президент отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. «Порой мы часто слышим, да и сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать нас уже не удается», – подчеркнул белорусский лидер. Приоритетом должно оставаться выполнение уже имеющихся договорённостей. «По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», – подчеркнул белорусский лидер. «Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны», – заявил Президент.
Глава государства также предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев, Почётный представитель союза, занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе.

По материалам БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана...
 
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