Источник материала: Новости Волковыска

Начальником таможенного поста «Волковыск» назначен Матушко Сергей Иванович, советник таможенной службы III ранга, ранее занимавший должность заместителя начальника поста.

Родился Сергей Иванович в 1970 г. в г.Волковыске. В таможенные органы пришел в 2001 г. инспектором, с октября 2014 г. по май 2019г. - заместитель начальника таможенного поста «Волковыск».

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