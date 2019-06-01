Начальником таможенного поста «Волковыск» назначен Матушко Сергей Иванович, советник таможенной службы III ранга, ранее занимавший должность заместителя начальника поста.
Родился Сергей Иванович в 1970 г. в г.Волковыске. В
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Начальником таможенного поста «Волковыск» назначен Сергей Матушко
02.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Начальником таможенного поста «Волковыск» назначен Матушко Сергей Иванович, советник таможенной службы III ранга, ранее занимавший должность заместителя начальника поста.
Родился Сергей Иванович в 1970 г. в г.Волковыске. В
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Начальником таможенного поста «Волковыск» назначен Матушко Сергей Иванович, советник таможенной службы III ранга, ранее...
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