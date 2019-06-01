В ярком празднике, посвященном Международному Дню защиты детей, приняли участие более ста талантливых участников детских творческих коллективов. На танцевальной площадке городского парка в четырехчасовой концертной программе выступили участники смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», учащиеся волковысской детской школы искусств и коллективы Волковысского городского Дома культуры – студия вокала «Вокализ» и вокальная студия «ЮниSтар», а провели программу юные воспитанники театральных коллективов «МимИГРАнты» и «Балаганчик».

В этот день дети были не только зрителями, но и участниками праздника. Они смогли потанцевать на дискотеке и принять активное участие в развлекательных играх. День защиты детей и начало школьных летних каникул в Волковыске на танцплощадке городского парка отметили ярким веселым праздником.

Фото Игорь Варчик, ГДК

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

 

 

 

 

 

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