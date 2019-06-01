Ярмарка веселья «Здравствуй, лето!» на танцевальной площадке городского парка

Источник материала: Новости Волковыска

В ярком празднике, посвященном Международному Дню защиты детей, приняли участие более ста талантливых участников детских творческих коллективов. На танцевальной площадке городского парка в четырехчасовой концертной программе выступили участники смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», учащиеся волковысской детской школы искусств и коллективы Волковысского городского Дома культуры – студия вокала «Вокализ» и вокальная студия «ЮниSтар», а провели программу юные воспитанники театральных коллективов «МимИГРАнты» и «Балаганчик».

В этот день дети были не только зрителями, но и участниками праздника. Они смогли потанцевать на дискотеке и принять активное участие в развлекательных играх. День защиты детей и начало школьных летних каникул в Волковыске на танцплощадке городского парка отметили ярким веселым праздником.

Фото Игорь Варчик, ГДК

















































































Подпишитесь на наш канал в