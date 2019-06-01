Ансамбль «Ютшенка» дипломант регионального фестиваля «Полонез-2019»

Источник материала: Новости Волковыска

25 мая в Слониме прошел 15-й традиционный открытый региональный фестиваль «Полонез-2019», в котором принял участие образцовый ансамбль польской песни и танца «Ютшенка» волковысского городского Дома культуры .

Праздник польской музыки и танца связал любителей и профессионалов разных стран. В этом году на фестивальной сцене города Слонима встретились 36 творческих коллектива из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии и Германии. Хореографическая группа ансамбля «Ютшенка», под руководством Натальи Горбачик, за свое яркое выступление получила диплом 2-й степени и памятный подарок.













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