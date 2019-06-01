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Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.
02.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 мая 2019 14:52 2406
Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.
Солигорский районный комитет ОО «БРСМ» продолжает запись желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов в летний период 2019 года, и принимаем заявки только от совершеннолетних ребят.
Летом можно будет поработать в составе студенческих отрядов:
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28 мая 2019 14:52 2406 Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним...
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