Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.

Солигорский районный комитет ОО «БРСМ» продолжает запись желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов в летний период 2019 года, и принимаем заявки только от совершеннолетних ребят.

Летом можно будет поработать в составе студенческих отрядов:



— строительный;

— сервисный;

— экологический;

— педагогический;

— сельскохозяйственный.



Запись осуществляется ежедневно с Пн. — Пт. Обращаться с 08.00 до 17.00 в каб.314 Солигорского райисполкома.



Также можно заполнить анкету и прислать на электронный адрес: soligorsk.brsm@tut.by c пометкой «Студотряд».

