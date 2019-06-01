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Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.

02.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 14:52 2406

Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорский районный комитет ОО «БРСМ» продолжает запись желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов в летний период 2019 года, и принимаем заявки только от совершеннолетних ребят.

Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним подросткам трудоустроиться.

Летом можно будет поработать в составе студенческих отрядов: 

— строительный;
— сервисный;
— экологический;
— педагогический;
— сельскохозяйственный.

Запись осуществляется ежедневно с Пн. — Пт. Обращаться с 08.00 до 17.00 в каб.314 Солигорского райисполкома.

Также можно заполнить анкету и прислать на электронный адрес: soligorsk.brsm@tut.by c пометкой «Студотряд».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 мая 2019 14:52 2406 Солигорский РК ОО «БРСМ» предлагает совершеннолетним...
 
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