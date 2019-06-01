На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

Источник материала: Горецкий вестник

На городском стадионе открылся отборочный фестиваль с участием специалистов из футбольной академии Динамо – Брест. Они будут выбирать из горецких детей 2006-2010 годов рождения самых перспективных юных футболистов.

У каждого ребенка завтра будет возможность показать себя. Отбор будет состоять из нескольких этапов с заданиями, которые подготовит тренерский штаб Академии. Прошедших отбор детей ждут финальные отборочные фестивали в Бресте.





























































































































Фото Михаила Левцова