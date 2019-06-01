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На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

02.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На городском стадионе открылся отборочный фестиваль с участием специалистов из футбольной академии Динамо – Брест. Они будут выбирать из горецких детей 2006-2010 годов рождения самых перспективных юных футболистов.

У каждого ребенка завтра будет возможность показать себя. Отбор будет состоять из нескольких этапов с заданиями, которые подготовит тренерский штаб Академии. Прошедших отбор детей ждут финальные отборочные фестивали в Бресте.

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
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  На городском стадионе открылся отборочный фестиваль с участием специалистов из футбольной академии Динамо – Брест. Они будут выбирать из горецких детей 2006-2010...
 
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