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На городском стадионе отбирают детей в футбольную академию Динамо – Брест
02.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На городском стадионе открылся отборочный фестиваль с участием специалистов из футбольной академии Динамо – Брест. Они будут выбирать из горецких детей 2006-2010 годов рождения самых перспективных юных футболистов.
У каждого ребенка завтра будет возможность показать себя. Отбор будет состоять из нескольких этапов с заданиями, которые подготовит тренерский штаб Академии. Прошедших отбор детей ждут финальные отборочные фестивали в Бресте.
Фото Михаила Левцова
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На городском стадионе открылся отборочный фестиваль с участием специалистов из футбольной академии Динамо – Брест. Они будут выбирать из горецких детей 2006-2010...
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