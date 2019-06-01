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УКС продает непопулярные квартиры со скидкой, остальные дольщики возмутились: «Снижайте цену и нам!»

02.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УКС Витебска по сниженной цене предложил нераспроданные квартиры в новостройке на улице Труда, 4 — это престижный район города. Но с такой неожиданной «акцией щедрости» не согласились дольщики, которые заключили договоры раньше, когда стоимость метра была выше аж на 9%. Это как? Соседям по лестничной площадке квартиры достанутся по разным ценам? Люди возмутились и затребовали, чтобы одинаковые условия были для всех.


Дом № 4 на улице Труда. Фото предоставлено участниками долевого строительства

Дом строится на коммерческой основе — в нем нет квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Получается, все дольщики равны.

В проектной декларации от 29 мая 2018 года на долевое строительство дома № 4 на улице Труда УКС изначально установил единую для всех дольщиков цену кв. м площади квартир без отделки — 1 469,83 рубля.

Однако 18 апреля 2019 года УКС дополнил проектную декларацию. И стоимость «квадрата» площади некоторых свободных квартир (а именно «трешек» на первом этаже) уменьшилась примерно на 9%, составив 1 338,63 рубля.

Дольщики возмутились- и обратили внимание городского УКСа на то, что таким образом нарушается п. 7 Положения о долевом строительстве объектов, утвержденного Указом президента № 263. В документе говорится, что застройщик вправе снизить цену объекта «для всех дольщиков, либо для всех дольщиков, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо для всех дольщиков, не состоящих на таком учете».

— Многие участники строительства дома почти оплатили будущее жилье по полной стоимости. И, снижая цену на отдельные квартиры, застройщик был обязан уменьшить ее и для всех остальных, — считает представитель дольщиков Дмитрий Макаренков. — Однако на наши письменные запросы, в том числе коллективные, УКС отвечает, что «старым» дольщикам цену не уменьшат: застройщик имеет право по своему усмотрению делать скидки на выборочные свободные квартиры, не меняя цену по ранее заключенным договорам.

Дмитрий говорит, что дольщики ведут долгую переписку с застройщиком:

— Однако УКС так и не дал точных ответов на наши вопросы. В одном письме застройщик пишет, что снижать цену остальным дольщикам он «вправе… но не обязан», в другом — что «снижает прибыль не по дольщикам, а по свободным квартирам», в третьем — вообще уходит от ответа.

У дольщиков есть претензии и по сроку сдачи дома. Согласно договорам, ввести его в эксплуатацию должны были еще 15 апреля.


Документ предоставлен участниками долевого строительства

Дольщики попросили разъяснить ситуацию Министерство архитектуры и строительства. И 24 мая получили оттуда ответ.

Заместитель министра Олег Швец сообщил витеблянам, что для «исключения коррупционных рисков», застройщик обязан снизить цены и по ранее заключенным договорам. То есть все дольщики должны быть в одинаковых условиях.


Документ предоставлен участниками долевого строительства

— По мнению дольщиков, утверждение УКСа о том, что застройщик якобы может снижать стоимость на отдельные квартиры за счет своей прибыли, противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу, — говорит Дмитрий Макаренков. — Если бы УКС строил дом за свои деньги, то да, тогда он мог бы продавать объекты за любую цену по своему усмотрению. Но в нашей ситуации застройщик не является ни продавцом, ни собственником: он строит дом за чужие деньги, он — просто посредник между нами и строительными организациями. И фундамент, и крыша, и инженерные системы, и места общего пользования, и даже свободные квартиры фактически построены за деньги людей.

Дольщики направили жалобы на действия УКС города Витебска в облисполком, Комитет госконтроля и прокуратуру.

— Ждем реакции: дадут ли эти инстанции «зеленый свет» новой практике УКСа Витебска на «точечные скидки», которая может привести к коррупционным рискам, о которых говорит Минстройархитектуры, или все же остановят действия застройщика, указав ему на необходимость руководствоваться в ценообразовании не личными соображениями, а нормами законодательства, — говорит Дмитрий Макаренков.

В управлении капитального строительства (УКС) города Витебска TUT.BY сообщили, что перерасчет стоимости продаваемых квартир в доме № 4 на улице Труда делать не будут:

— Цена определена согласно договорам с дольщиками, и нет никаких оснований производить перерасчеты. Мы имеем право некоторые квартиры, особенно на первом этаже, реализовать по другой цене.

 
Теги: Витебск
 
 
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С такой «акцией щедрости» не согласились дольщики, которые заключили договоры раньше, когда стоимость метра была выше аж на 9%. Люди возмутились и затребовали,...
 
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