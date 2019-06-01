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Семь приложений, которые помогают оценить экологическую обстановку

02.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчики создали множество мобильных приложений, призванных помогать нам жить экологично и без вреда для здоровья. 42.TUT.BY собрал некоторые из них, которые помогают не обгореть, пить хорошую воду и наблюдать за звездным небом.


Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

Погода

«Погода в кармане»


Android

Это официальное приложение Белгидромета, которое позволяет получить информацию о фактической погоде, гидрологической, агрометеорологической и радиационно-экологической обстановке в Беларуси.

В нем можно выбрать населенный пункт и даже информацию, которая отвечает вашим увлечениям. Так, есть информация для дачника, рыбака или любителя природы.

Качество воздуха

Air Visual


IOS и Android

Приложение помогает отследить в режиме реального времени, как меняется качество воздуха в городе. Оно также прогнозирует загрязнение атмосферы и предоставляет данные о погоде для более чем 10 000 городов по всему миру.

В основе измерений используется индекс качества воздуха Air Quality Index (AQI).

Уровень загрязнения воздуха отображается в разных цветах: лучший результат обозначается зеленым, худший — красным. Также приложение дает рекомендации, которые помогают снизить риск для здоровья, в том числе для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями.

Солнце

UVLens


IOS и Android

Приложение показывает уровень ультрафиолетового излучения и дает рекомендации, как избежать его негативного воздействия. Например, через сколько вы сгорите на солнце, если не наденете шляпу или не уйдете в тень.

Healthy Sun


IOS

Белорусы Константин Шмелев и Павел Чехов — врачи профилактической медицины — выпустили в прошлом году приложение HealthySun, которое позволяет человеку определить оптимальное время нахождения на солнце и не сгореть.

Разработка также может помочь в профилактике рака кожи.

Световое загрязнение и звезды

Light Pollution Map


IOS и Android

Это приложение призвано помочь горожанам вновь увидеть звезды — отсюда и название. Интегрированная карта светового загрязнения позволяет найти самые темные места рядом с пользователем для лучшего обзора ночного неба.

Кроме того, есть карта облачности, сведения о Луне, магнитном поле и календарь ночного неба.

Шум

«Шумомер»


IOS и Android

Приложение помогает замерить уровень шума дома, на работе, на концерте или в студии, правильно установить домашний кинотеатр или проверить шумоизоляцию автомобиля.

Весь интерфейс на русском, чтобы включить приложение, нужно нажать на красную кнопку в центре экрана. Уровень шума отображается числом, также приводятся аналогии вроде «тихая улица», «оживленное дорожное движение» или «шелест листвы».

Вода в Минске


Пару лет назад «Минскводоканал» запустил приложение, которое позволяет определить качество водопроводной воды в любом из домов Минска. Для этого нужно ввести свой адрес (улицу и дом), после чего на экране появится таблица с показателями (их значения обновляются ежемесячно).

Таблица показывает значения основных органолептических, химических и микробиологических показателей. Для сравнения указаны предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) — то есть максимальные концентрации, при которых вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья и не ухудшают гигиенические условия водопотребления.

 
Теги: Минск
 
 
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Приложения, которые показывают чистоту воды, воздуха и предоставляют сведения о погоде и световом загрязнении.
 
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