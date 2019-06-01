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В Витебске будет ходить меньше автобусов. Как объясняют это транспортники

02.06.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с 3 июня отменят три автобусных маршрута, а еще по восьми — сократят рейсы. Автопарк № 1 объясняет это тем, что начались летние школьные каникулы — и количество пассажиров уменьшилось.

С понедельника, 3 июня, по будним дням не будут ходить автобусы №№ 28, № 39, № 47.

На маршрутах №№ 6, № 13, № 27, № 32, № 33, № 34, № 38, № 46 сократят рейсы.

Расписание городских автобусов смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске с 3 июня отменят три автобусных маршрута, а еще по восьми - сократят рейсы.
 
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