|
В Витебске будет ходить меньше автобусов. Как объясняют это транспортники
Источник материала: Tut.by
В Витебске с 3 июня отменят три автобусных маршрута, а еще по восьми — сократят рейсы. Автопарк № 1
С понедельника, 3 июня, по будним дням не будут ходить автобусы №№ 28, № 39, № 47.
На маршрутах №№ 6, № 13, № 27, № 32, № 33, № 34, № 38, № 46 сократят рейсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске с 3 июня отменят три автобусных маршрута, а еще по восьми - сократят рейсы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)