В Витебске будет ходить меньше автобусов. Как объясняют это транспортники

Источник материала: Tut.by

В Витебске с 3 июня отменят три автобусных маршрута, а еще по восьми — сократят рейсы. Автопарк № 1 объясняет это тем, что начались летние школьные каникулы — и количество пассажиров уменьшилось.

С понедельника, 3 июня, по будним дням не будут ходить автобусы №№ 28, № 39, № 47.

На маршрутах №№ 6, № 13, № 27, № 32, № 33, № 34, № 38, № 46 сократят рейсы.

Расписание городских автобусов смотрите здесь .