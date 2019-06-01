Мнение: «Нормально - жить активно, хоть тебе не 18 и даже не 50. С морщинами, сединой и оргазмами»

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Анна Златковская рассуждает о том, почему старость, несмотря на то, что она кажется неизбежной, все равно вопрос нашего выбора. О том, как жить, а не доживать — в этой колонке.





Комплекс возраста не возникает спонтанно. Он начинается с невинных шуток на день рождения, когда приятельницы поздравляют: «Ну что, опять на год постарела? Пора дарить крем от морщин?». С жалоб людей постарше, которые нет-нет да ввернут в разговоре: «Что ты хочешь в моем возрасте? Вот будет тебе столько — поймешь». А еще, случается, девочки всерьез говорят: «Ой, мне завтра 22 исполняется, ужасно». И тяжело вздыхают. Честно, сама слышала.

С рекламных билбордов нам улыбаются молоденькие девушки в нижнем белье, а для тех, кому за сорок, предлагают омолаживающую косметику и краску, которая справится с сединой. Секса в зрелом возрасте как будто не существует, активная жизнь заканчивается на грядках, а по ТВ, во время рекламной паузы между показом семейного фильма предлагают покупать витамины для долголетия, помнить про высокий риск инфаркта и обзавестись кремом для фиксации вставной челюсти.

Четкая граница: молодым — вечеринки, скидки на модную одежду, путешествия и общение с друзьями, «старикам» — таблетки от простаты, крем от морщин и путевка в санаторий «Заря».

Кто-нибудь хоть раз снял рекламу сексуальных игрушек с резвой дамочкой за пятьдесят? Или тура в экзотическую страну для взрослой пары с сединой на висках? Нет, и это кажется немыслимым: разве люди, чей рубеж перевалил за 50, способны жить, как и прежде, общаясь с друзьями, путешествуя и занимаясь сексом?





Сколько можно говорить о старении, как о проказе? Ну ладно, если бы существовал философский камень, эликсир молодости, таблетка от морщин — и все было в руках человека. Не хочешь быть морщинистым шарпеем — пьешь лекарство. Выбираешь естественность — окей. Но пока вектор жизни — от нуля и выше, с сопутствующими возрасту внешними изменениями, и обратного пути нет.

Самый распространенный комплимент женщине: «Ты выглядишь моложе своих лет». Для мужчин: «Ты еще в форме». А иногда мы и сами подливаем масло в огонь. Говорим «а я еще ничего», кокетливо поправляя макияж, осматривая свое тело или собираясь заняться фитнесом. Ожидая похвалы от молодых.

Безусловно, счастье, когда твое 70-летнее тело не лежит на кровати, без возможности встать, а мозг не повержен деменцией — тут есть чем похвастаться. Но все-таки не пора ли сместить вектор в другую сторону?

Когда женщины начинают говорить о том, что к тридцати годам пора начинать «закалывать» первые морщины, потому что иначе будет поздно и тебя спасет только пластическая хирургия, хочется кричать: «Морщины — это нормально, понимаете?!». Как и секс, желание учиться, менять профессию, влюбляться. Выглядеть в пятьдесят на свои годы — тоже нормально. Да и какая разница, на сколько ты выглядишь, если подумать — тебе все равно уже давно не 20, хоть ты замаринуйся этим ботоксом.





В последнее время появилась еще одна угнетающая расхожая фраза: «Этот юноша/девушка уже в 17 замутил стартап, купил "лексус" и квартиру в центре Минска. А что сделал ты в свои годы?».

То есть опять нужно опечалиться тем, что ты в свои сорок с хвостиком не стал бизнес-гуру, не нашел лекарство от рака и не написал бестселлер. Мужчина в тридцать должен хорошо зарабатывать и жить отдельно от родителей, а женщина в этом возрасте просто обязана родить хотя бы одного ребенка, потому что потом уже не успеть, все, караул — возраст!

Вечная гонка: в молодости — за умом и опытом, в возрасте — за юным лицом и телом. Чтобы потом раскладывать по полочкам комплексы, резюмировать неудачи, ощущая, что впереди тебя ничего не ждет.

Одна моя знакомая призналась, что уже думает о пенсии. Как бы уже сейчас так устроить свою жизнь, чтобы потом получать фиксированный денежный поток и ни о чем не думать. Ей на тот момент было 32 года. Ей нужен был четкий план, благодаря которому потом будет не страшно остаться без денег. На этом представления о будущем заканчивались — вот в чем дело.





А где-то в параллельной вселенной женщина за 60 делится с ученицами своим планом. Сходить на занятия по тайцзи-цюань, отрастить волосы и свой натуральный седой цвет, съездить на море, посетить новую театральную постановку. С подругами встретиться, внука сводить в кукольный, может, сделать новую татуировку или обновить старую, она немного выцвела, купить красок, чтобы закончить картину, сгонять на новый актерский кастинг… И жить, несмотря на маленькую пенсию и цифры в паспорте. Ученицы сказали только одно: «Спасибо, что рассказали нам все это. Теперь мы будем знать, что жизнь в шестьдесят по-прежнему прекрасна».

Мы восхищаемся историям, когда люди в возрасте побеждают мифы о старении. Когда они женятся, открывают для себя новые страны, красят волосы в салатовый, не гнушаются ночных баров с громкой музыкой и разбитной молодежью, отказываются от общения с занудными стариками, которым нравится не жить, а доживать.

Только вот это должно быть не исключением, а нормой. Нормально быть активным и получать удовольствие, несмотря на то, что уже не 18 и даже не 50. Нормально — жить. Со всеми своими морщинами, сединой и опытом. И с оргазмами, конечно. Может, однажды об этом кто-нибудь снимет рекламу, не испугавшись естественной красоты тела человека, отпраздновавшего 60-летие.

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