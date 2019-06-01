Первый в Пинском районе STEM-класс открылся в Валищенской школе

Источник материала: Полесская правда



За неделю до конца учебного года в Валищенской средней школе состоялось значимое событие – здесь открылся ресурсный центр робототехники и 3D-моделирования.

Ресурсный центр – это специальная площадка, оснащенная высокотехнологичным современным оборудованием, на базе которой будет проводиться обучение школьников основам алгоритмизации, робототехники и 3D-моделирования. Дети будут проводить исследования по ряду естественнонаучных и инженерно-технических направлений. Ресурсный центр, если сказать коротко, – это территория творчества, изобретательства и сотрудничества.













Хлебным караваем встречали ученики Валищенской школы гостей мероприятия – заместителя директора Парка высоких технологий Александра Мартинкевича, эйч-ар-менеджера ООО «Изи-брэйн» Юлию Сороку, заместителя председателя райисполкома Дмитрия Полховского, начальника отдела по образованию райисполкома Аллу Приловскую.

Выступая перед собравшимися, Юлия Сорока, представитель ООО «Изибрэйн», резидента Парка высоких технологий, оказавшего финансовую поддержку школе, от имени компании высказала уверенность, что обучение на новом оборудовании поможет ребятам выбрать дальнейший путь в жизни, откроет им новые горизонты. Ведь в современном мире успешным становится тот, кто го-тов проявлять изобретательность, приобретать новые знания и навыки, самостоятельно решать технические задачи. И это можно сделать с помощью той техники, которая появилась в Валищенской школе.











Алла Приловская в свою очередь поблагодарила Парк высоких технологий, спонсоров за оказанную помощь и вручила Благодарность отдела по образованию райисполкома Юлии Сороке. Слова признательности прозвучали также в адрес учителя математики и информатики Валищенской СШ Виктора Коховца, благодаря инициативе которого, его сотрудничеству с Парком высоких технологий стало возможным оборудование такого класса.

При финансовой поддержке спонсоров в школе появились наборы по робототехнике LEGO Mindstorms – по 4 для начальной и для средней школы, 3D-принтер, 7 ноутбуков и стационарный компьютер, который будет использоваться как школьный дата-сервер, видеокамера, лазерный принтер цветной печати, интерактивная доска, проектор. В одном из классов школы был сделан косметический ремонт, и в обновленное помещение было установлено полученное оборудование.













– Все началось с моего увлечения скрэтчем – рассказывает Виктор Коховец. – Скрэтч (Scratch) – это среда программирования для детей. Два года мы занимались с ребятами скрэтчем, сотрудничали с белорусским Парком высоких технологий. И там на нас обратили внимание. Спустя время поступило предложение организовать на базе нашей школы центр робототехники и 3D-моделирования. Вот так благодаря спонсорам у нас появился STEM-класс. То оборудование, которые мы получили, дает нам колоссальные перспективы, а его возможности раскроются в процессе работы. Пока еще все довольно новое для меня, поэтому и самому нужно учиться. Но я приблизительно знаю, что мы будем учить с детьми в следующем учебном году. Будем изучать различные конструкции, механизмы. И вообще, с помощью лего-роботов можно изучать все законы математики. Они невероятно развивают фантазию детей, их творческие способности. Скажу так, что возможности роботов ограничиваются фантазией того, кто с ними работает. Поэтому нам остается только научиться ими пользоваться.

Почетное право перерезать традиционную красную ленту было предоставлено Юлии Сороке, Дмитрию Полховскому и директору Валищенской СШ Владимиру Труцыку. После этого все прошли в класс, где Виктор Константинович вместе с учениками начальных классов продемонстрировали умения и навыки, которые освоили дети за те два месяца, что в школе появились роботы. А еще все гости получили в подарок магниты, которые были изготовлены на 3D-принтере. Затем у учеников Валищенской школы была возможность пообщаться с гостями – Владимиром Мартинкевичем и Юлией Сорокой, которые ответили на все интересовавшие ребят вопросы.

Нина Александрова.

Фото автора.