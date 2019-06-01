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Первый в Пинском районе STEM-класс открылся в Валищенской школе
02.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ресурсный центр – это специальная площадка, оснащенная высокотехнологичным современным оборудованием, на базе которой будет проводиться обучение школьников основам алгоритмизации, робототехники и 3D-моделирования. Дети будут проводить исследования по ряду естественнонаучных и инженерно-технических направлений. Ресурсный центр, если сказать коротко, – это территория творчества, изобретательства и сотрудничества.
Выступая перед собравшимися, Юлия Сорока, представитель ООО «Изибрэйн», резидента Парка высоких технологий, оказавшего финансовую поддержку школе, от имени компании высказала уверенность, что обучение на новом оборудовании поможет ребятам выбрать дальнейший путь в жизни, откроет им новые горизонты. Ведь в современном мире успешным становится тот, кто го-тов проявлять изобретательность, приобретать новые знания и навыки, самостоятельно решать технические задачи. И это можно сделать с помощью той техники, которая появилась в Валищенской школе.
При финансовой поддержке спонсоров в школе появились наборы по робототехнике LEGO Mindstorms – по 4 для начальной и для средней школы, 3D-принтер, 7 ноутбуков и стационарный компьютер, который будет использоваться как школьный дата-сервер, видеокамера, лазерный принтер цветной печати, интерактивная доска, проектор. В одном из классов школы был сделан косметический ремонт, и в обновленное помещение было установлено полученное оборудование.
Почетное право перерезать традиционную красную ленту было предоставлено Юлии Сороке, Дмитрию Полховскому и директору Валищенской СШ Владимиру Труцыку. После этого все прошли в класс, где Виктор Константинович вместе с учениками начальных классов продемонстрировали умения и навыки, которые освоили дети за те два месяца, что в школе появились роботы. А еще все гости получили в подарок магниты, которые были изготовлены на 3D-принтере. Затем у учеников Валищенской школы была возможность пообщаться с гостями – Владимиром Мартинкевичем и Юлией Сорокой, которые ответили на все интересовавшие ребят вопросы.
Нина Александрова.
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