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Мелиораторы Пинщины отмечают сегодня профессиональный праздник

02.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Мелиораторы Пинщины отмечают сегодня профессиональный праздник
Год назад начальнику филиала ПМК-58 ОАО «Пинскводстрой» Кравчуку Николаю Ивановичу вручили почетный диплом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за, как сказано в соответствующем постановлении, «лучшие достижения в строительной отрасли страны». И это была не только победа всего коллектива мелиораторов, но и оценка деятельности молодого руководителя.

Оценка вполне объективная, потому что за те несколько лет, которые нынешний начальник находится у руля предприятия, ему удалось то, что удается далеко не каждому: сплотить мелиораторов, несмотря на жесткое сито вынужденной оптимизации, в единую команду, способную решать, без преувеличения, любые задачи. Благо задач этих хватало тогда и хватает сейчас – одна другой сложнее. Но в том-то и дело, что в ПМК-58 сегодня не осталось случайных людей: на смену, как правило, заступают те, кто уже прошел «испытание болотом» – жару и холод, комариные тучи и полчища мошки, одиночество и рабочий день, который, при необходимости, может затянуться до бесконечности.

За дело взялись умелые и работящие мужики, настоящие профессионалы, знающие цену не только рублю, но и такому, кое-где подзабытому, понятию, как рабочая честь. В общем, в прошлом году пинковичская команда сработала так, что не переставало удивленно ахать начальство не только в Пинске, но и в области, в столице. На мелиораторов пролился целый дождь наград – районных, областных, профсоюзных.

Все так. Но отгремели овации, и наступил следующий, 2019 год. И вот тут приходится крепко попотеть, чтобы не опустить поднятую в прошлом году производственную планку. Искренний респект Николаю Ивановичу Кравчуку: его команда продолжает доказывать, что и прошлогодняя победа была не случайной, что производственный потенциал мелиораторов далеко не исчерпан.

Не хочу утомлять читателя статистическими данными, но одну цифру все-таки назову: объем работ и услуг в первом квартале вырос, представьте себе, на 185,7 процента к уровню минувшего, победного, года. В финансовую копилку предприятия пошли деньги, заработанные на реконструкции объектов в Минской области – в Борисовском и Солигорском районах. Но главный объект все же – реконструкция мелиоративных систем в нашем районе, в окрестностях Малой Плотницы. Здесь, на площади в 400 гектаров, была сосредоточена практически вся техника колонны – экскаваторы, бульдозеры, трактора, самосвалы. Вкалывали мужики, как всегда, на совесть: по предварительным данным, объект будет сдан в эксплуатацию на 4 месяца раньше срока. Не упустите шанс, хлеборобы СУП «Пинскдрев-Агро», шанс за счет обновленных земель существенно поправить свою экономику.

Тем временем у мелиораторов есть повод оглянуться на проделанную с начала года работу, отметить тех, кто внес наибольший вклад в общий успех. Повод этот – профессиональный праздник – День мелиоратора, который покорители болот считают главным. А где праздник – там и награды. В этом году Грамотой райисполкома награжден машинист бульдозера А.Н. Малышев. Грамоты «Пинскводстроя» будут вручены водителю Л.Г. Суховерхому и машинисту бульдозера С.Г. Токарчуку. Большая группа мелиораторов награждена руководством предприятия.

Не хочу никого обидеть, каждая награда имеет свою цену, и все же главная досталась в этом году машинисту бульдозера Николаю Арсеньевичу Попитичу (на фото) – Почетная грамота ГО «Белводхоз». И дело даже не в его производственных достижениях, хотя они есть, и достаточно высокие. Николай Арсеньевич принадлежит к той категории людей, которых обычно называют душой коллектива. Он никогда не унывает, у него всегда наготове шутка, что у мелиораторов в их суровых условиях труда имеет особую цену. Но слова словами, шутки шутками, а коллеги знают: Николай Попитич при необходимости всегда придет на помощь товарищу, поддержит новичка и подставит плечо ровеснику.

Вообще-то он родом из Чухова, но после окончания СПТУ-28 как поступил на работу в ПМК-58, так и трудится здесь до сих пор с единственной записью в трудовой книжке.

– 36 лет назад встретили меня на новом рабочем месте так, как обычно встречают новичков: выделили старенький гусеничный ДТ-75. Типа проверки: справлюсь или нет. Справился, как видите: и технику в порядок привел, и управлять ею научился – раньше ведь с гусеничными агрегатами дела иметь не доводилось. И только спустя семь лет доверили бульдозер.

От себя добавлю, что сегодня у Николая Арсеньевича наивысший, 6 разряд машиниста бульдозера. А за плечами десятки объектов, где оттачивал он свое профессиональное мастерство. Среди них такие известные места, как Березцы, Молодельчицы, Парохонск… Доводилось и в российском Ельце поработать. На своем бульдозере «Белорус-1502» он участвовал в строительстве знаменитых теперь «Полесских журавин» – насыпал дороги, планировал дно чеков. Есть что рассказать и о чем вспомнить. Хотя, на первый взгляд, кому-то прожитое может показаться несколько однообразным – ежедневный подъем в 5 утра, ежедневный труд вдали от населенных пунктов…

– Это как посмотреть, – улыбается машинист бульдозера, – в нашей профессии есть свои тонкости, которые может ощутить только тот, кому такая работа по душе. Какое такое однообразие, если сегодня под Малой Плотницей я разгоняю за экскаватором кавальеры, а завтра насыпаю дорогу. Мы здесь уже 5 километров насыпали, осталось еще метров 500. Я вам так скажу: в любом деле необходим талант. Иной несколько десятков лет проработает на экскаваторе, а так толком и не научится мелиоративные каналы копать. А другой все на лету схватывает. Вот есть у нас такой парень Володя Гайлов, пришел к нам после колледжа. Сначала подержали его в стройбригаде, чтобы служба медом не казалась, а потом и в кабину экскаватора пустили. Приставили к нему опытного наставника, и вот вам, пожалуйста, – сегодня Володя мало в чем уступает признанным асам. Таких бы молодых побольше, да только нынешние идут в мелиорацию не очень охотно. А ведь у нас здесь дело для настоящих мужчин.

…До Малой Плотницы – 85 километров, полтора часа езды. Смена, а это около десятка механизаторов, на микроавтобусе выезжает за проходную ПМК-58 в половине седьмого. С тем чтобы успеть на объект за пару минут до 8 часов, до начала рабочего дня.

Сергей ДОРОХОВ.
Фото автора.

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