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Мелиораторы Пинщины отмечают сегодня профессиональный праздник
02.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Оценка вполне объективная, потому что за те несколько лет, которые нынешний начальник находится у руля предприятия, ему удалось то, что удается далеко не каждому: сплотить мелиораторов, несмотря на жесткое сито вынужденной оптимизации, в единую команду, способную решать, без преувеличения, любые задачи. Благо задач этих хватало тогда и хватает сейчас – одна другой сложнее. Но в том-то и дело, что в ПМК-58 сегодня не осталось случайных людей: на смену, как правило, заступают те, кто уже прошел «испытание болотом» – жару и холод, комариные тучи и полчища мошки, одиночество и рабочий день, который, при необходимости, может затянуться до бесконечности.
Все так. Но отгремели овации, и наступил следующий, 2019 год. И вот тут приходится крепко попотеть, чтобы не опустить поднятую в прошлом году производственную планку. Искренний респект Николаю Ивановичу Кравчуку: его команда продолжает доказывать, что и прошлогодняя победа была не случайной, что производственный потенциал мелиораторов далеко не исчерпан.
Не хочу утомлять читателя статистическими данными, но одну цифру все-таки назову: объем работ и услуг в первом квартале вырос, представьте себе, на 185,7 процента к уровню минувшего, победного, года. В финансовую копилку предприятия пошли деньги, заработанные на реконструкции объектов в Минской области – в Борисовском и Солигорском районах. Но главный объект все же – реконструкция мелиоративных систем в нашем районе, в окрестностях Малой Плотницы. Здесь, на площади в 400 гектаров, была сосредоточена практически вся техника колонны – экскаваторы, бульдозеры, трактора, самосвалы. Вкалывали мужики, как всегда, на совесть: по предварительным данным, объект будет сдан в эксплуатацию на 4 месяца раньше срока. Не упустите шанс, хлеборобы СУП «Пинскдрев-Агро», шанс за счет обновленных земель существенно поправить свою экономику.
Тем временем у мелиораторов есть повод оглянуться на проделанную с начала года работу, отметить тех, кто внес наибольший вклад в общий успех. Повод этот – профессиональный праздник – День мелиоратора, который покорители болот считают главным. А где праздник – там и награды. В этом году Грамотой райисполкома награжден машинист бульдозера А.Н. Малышев. Грамоты «Пинскводстроя» будут вручены водителю Л.Г. Суховерхому и машинисту бульдозера С.Г. Токарчуку. Большая группа мелиораторов награждена руководством предприятия.
Не хочу никого обидеть, каждая награда имеет свою цену, и все же главная досталась в этом году машинисту бульдозера Николаю Арсеньевичу Попитичу (на фото) – Почетная грамота ГО «Белводхоз». И дело даже не в его производственных достижениях, хотя они есть, и достаточно высокие. Николай Арсеньевич принадлежит к той категории людей, которых обычно называют душой коллектива. Он никогда не унывает, у него всегда наготове шутка, что у мелиораторов в их суровых условиях труда имеет особую цену. Но слова словами, шутки шутками, а коллеги знают: Николай Попитич при необходимости всегда придет на помощь товарищу, поддержит новичка и подставит плечо ровеснику.
Вообще-то он родом из Чухова, но после окончания СПТУ-28 как поступил на работу в ПМК-58, так и трудится здесь до сих пор с единственной записью в трудовой книжке.
От себя добавлю, что сегодня у Николая Арсеньевича наивысший, 6 разряд машиниста бульдозера. А за плечами десятки объектов, где оттачивал он свое профессиональное мастерство. Среди них такие известные места, как Березцы, Молодельчицы, Парохонск… Доводилось и в российском Ельце поработать. На своем бульдозере «Белорус-1502» он участвовал в строительстве знаменитых теперь «Полесских журавин» – насыпал дороги, планировал дно чеков. Есть что рассказать и о чем вспомнить. Хотя, на первый взгляд, кому-то прожитое может показаться несколько однообразным – ежедневный подъем в 5 утра, ежедневный труд вдали от населенных пунктов…
…До Малой Плотницы – 85 километров, полтора часа езды. Смена, а это около десятка механизаторов, на микроавтобусе выезжает за проходную ПМК-58 в половине седьмого. С тем чтобы успеть на объект за пару минут до 8 часов, до начала рабочего дня.
Сергей ДОРОХОВ.
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