Пудинг с ягодами, творожно-банановый десерт и вкуснейшая ленивая овсянка. 5 быстрых летних завтраков

Летом горячих блюд хочется в последнюю очередь, но вкусное начало дня никто не отменял. Поэтому сегодня мы делимся простыми рецептами холодных летних завтраков, многие из которых даже не придется готовить (только если совсем чуть-чуть).
Пудинг с ягодами
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 100 г;
Натуральный йогурт — 200 мл;
Ягоды — по вкусу;
Ваниль, корица или кардамон — по вкусу.
Как готовить?
Смешать хлопья, любимые специи и йогурт.
Оставить в холодильнике на ночь. Утром добавить ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.
Ягодное парфе
Ингредиенты:
Ванильный йогурт — 150 мл;
Кукурузные хлопья — 150 г;
Ягоды — 150 г.
Как готовить?
Выложить слоями в высокий бокал ягоды, йогурт и хлопья, соблюдая равные пропорции.
Дать настояться, чтоб йогурт успел пропитать хлопья. Это займет около получаса.
Смузи с бананом и яблоком
Ингредиенты:
Банан — 1 шт.;
Яблоко — 1 шт.;
Молоко — 1 стакан;
Мед — ½ ч.л.;
Корица — щепотка.
Как готовить?
С вечера приготовить набор для смузи и отправить в холодильник.
Утром смешать все ингредиенты в блендере до однородности.
Овсяный завтрак с зернами граната в банке
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — ⅔ стакана;
Натуральный йогурт — ⅔ стакана;
Зерна граната — по вкусу;
Клубничный джем — 2 ст.л.;
Мед — 1 ст.л.
Как готовить?
Выложить в банку слоями хлопья, йогурт, клубничный джем, снова хлопья, йогурт, зерна граната, йогурт, хлопья, мед, зерна граната. Можно все это делать в любой последовательности.
Оставить на ночь закрытую банку в холодильнике и утром вкусный завтрак готов.
Творожно-банановый десерт
Ингредиенты:
Творог мягкий — 200 г;
Йогурт без добавок — 100 г;
Мед — 1 ст.л.;
Банан — 2 шт.;
Шоколад тертый — по вкусу.
Как готовить?
Полтора банана очистить, поломать на куски и отправить в миску вместе с йогуртом и творогом.
Взбить погружным блендером на средней скорости.
Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. Должен получиться воздушный, густой крем.
Готовый десерт разложить в креманки, прослаивая оставшимися бананами, которые предварительно нужно нарезать на кружочки.
Сверху украсить кусочками бананов и тертым шоколадом. Творожно-банановый десерт готов.