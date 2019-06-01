Пудинг с ягодами, творожно-банановый десерт и вкуснейшая ленивая овсянка. 5 быстрых летних завтраков

Источник материала: Tut.by

Летом горячих блюд хочется в последнюю очередь, но вкусное начало дня никто не отменял. Поэтому сегодня мы делимся простыми рецептами холодных летних завтраков, многие из которых даже не придется готовить (только если совсем чуть-чуть).

Пудинг с ягодами





Ингредиенты: Овсяные хлопья — 100 г;

Натуральный йогурт — 200 мл;

Ягоды — по вкусу;

Ваниль, корица или кардамон — по вкусу.

Как готовить?

Смешать хлопья, любимые специи и йогурт. Оставить в холодильнике на ночь. Утром добавить ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.

Ягодное парфе





Ингредиенты: Ванильный йогурт — 150 мл;

Кукурузные хлопья — 150 г;

Ягоды — 150 г.

Как готовить?

Выложить слоями в высокий бокал ягоды, йогурт и хлопья, соблюдая равные пропорции. Дать настояться, чтоб йогурт успел пропитать хлопья. Это займет около получаса.

Смузи с бананом и яблоком





Ингредиенты: Банан — 1 шт.;

Яблоко — 1 шт.;

Молоко — 1 стакан;

Мед — ½ ч.л.;

Корица — щепотка.

Как готовить?

С вечера приготовить набор для смузи и отправить в холодильник. Утром смешать все ингредиенты в блендере до однородности.

Овсяный завтрак с зернами граната в банке





Ингредиенты: Овсяные хлопья — ⅔ стакана;

Натуральный йогурт — ⅔ стакана;

Зерна граната — по вкусу;

Клубничный джем — 2 ст.л.;

Мед — 1 ст.л.

Как готовить?

Выложить в банку слоями хлопья, йогурт, клубничный джем, снова хлопья, йогурт, зерна граната, йогурт, хлопья, мед, зерна граната. Можно все это делать в любой последовательности. Оставить на ночь закрытую банку в холодильнике и утром вкусный завтрак готов.

Творожно-банановый десерт





Ингредиенты: Творог мягкий — 200 г;

Йогурт без добавок — 100 г;

Мед — 1 ст.л.;

Банан — 2 шт.;

Шоколад тертый — по вкусу.

Как готовить?

Полтора банана очистить, поломать на куски и отправить в миску вместе с йогуртом и творогом. Взбить погружным блендером на средней скорости. Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. Должен получиться воздушный, густой крем. Готовый десерт разложить в креманки, прослаивая оставшимися бананами, которые предварительно нужно нарезать на кружочки. Сверху украсить кусочками бананов и тертым шоколадом. Творожно-банановый десерт готов.

Приятного аппетита!