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Пудинг с ягодами, творожно-банановый десерт и вкуснейшая ленивая овсянка. 5 быстрых летних завтраков

02.06.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом горячих блюд хочется в последнюю очередь, но вкусное начало дня никто не отменял. Поэтому сегодня мы делимся простыми рецептами холодных летних завтраков, многие из которых даже не придется готовить (только если совсем чуть-чуть).

Пудинг с ягодами


Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 100 г;
  • Натуральный йогурт — 200 мл;
  • Ягоды — по вкусу;
  • Ваниль, корица или кардамон — по вкусу.

Как готовить?

  1. Смешать хлопья, любимые специи и йогурт.
  2. Оставить в холодильнике на ночь. Утром добавить ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.

Ягодное парфе


Ингредиенты:

  • Ванильный йогурт — 150 мл;
  • Кукурузные хлопья — 150 г;
  • Ягоды — 150 г.

Как готовить?

  1. Выложить слоями в высокий бокал ягоды, йогурт и хлопья, соблюдая равные пропорции.
  2. Дать настояться, чтоб йогурт успел пропитать хлопья. Это займет около получаса.

Смузи с бананом и яблоком


Ингредиенты:

  • Банан — 1 шт.;
  • Яблоко — 1 шт.;
  • Молоко — 1 стакан;
  • Мед — ½ ч.л.;
  • Корица — щепотка.

Как готовить?

  1. С вечера приготовить набор для смузи и отправить в холодильник.
  2. Утром смешать все ингредиенты в блендере до однородности.

Овсяный завтрак с зернами граната в банке


Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — ⅔ стакана;
  • Натуральный йогурт — ⅔ стакана;
  • Зерна граната — по вкусу;
  • Клубничный джем — 2 ст.л.;
  • Мед — 1 ст.л.

Как готовить?

  1. Выложить в банку слоями хлопья, йогурт, клубничный джем, снова хлопья, йогурт, зерна граната, йогурт, хлопья, мед, зерна граната. Можно все это делать в любой последовательности.
  2. Оставить на ночь закрытую банку в холодильнике и утром вкусный завтрак готов.

Творожно-банановый десерт


Ингредиенты:

  • Творог мягкий — 200 г;
  • Йогурт без добавок — 100 г;
  • Мед — 1 ст.л.;
  • Банан — 2 шт.;
  • Шоколад тертый — по вкусу.

Как готовить?

  1. Полтора банана очистить, поломать на куски и отправить в миску вместе с йогуртом и творогом.
  2. Взбить погружным блендером на средней скорости.
  3. Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. Должен получиться воздушный, густой крем.
  4. Готовый десерт разложить в креманки, прослаивая оставшимися бананами, которые предварительно нужно нарезать на кружочки.
  5. Сверху украсить кусочками бананов и тертым шоколадом. Творожно-банановый десерт готов.

Приятного аппетита!

 
 
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