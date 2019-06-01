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Блестки, корсет и наклейки на грудь. 38-летняя Кристина Агилера снялась в сексуальной фотосессии

02.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

38-летняя Кристина Агилера в своем инстаграм-аккаунте поделилась яркими кадрами из новой фотосессии, которую снимали для глянцевого журнала Galore. Певица позировала в полупрозрачном пеньюаре с жемчугом, в розовом платье с перьями и корсете. Автором фотосессии выступила известный фотограф Эллен фон Унверт, которая сотрудничает с Vogue, Vanity Fair, Interview и другими модными изданиями.

В интервью журналу певица рассказала об уходе из проекта «Голос», в котором она исполняла роль одного из менторов молодых исполнителей, о возвращении на сцену, воспитании детей и своем последнем студийном альбоме Liberation.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 30 Май 2019 в 2:12 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 29 Май 2019 в 12:59 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 29 Май 2019 в 10:17 PDT

«Я будто начинаю жизнь заново, выходя из того стерильного телевизионного режима, частью которого была. Я чувствовала себя несчастной и теперь жду с нетерпением возвращения к тому, что делаю лучше всего. Я соскучилась по выступлениям и счастлива вернуться на сцену», — рассказала Кристина Агилера.

Певица хочет сосредоточиться на выступлениях в Лас-Вегасе, чтобы больше проводить времени с детьми: сыном Максом и дочерью Саммер Рэйн. Новое шоу Кристины Агилеры называется The Xperience. Его премьера состоялась в пятницу, 31 мая.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 29 Май 2019 в 12:35 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galore (@galore) 29 Май 2019 в 5:47 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galore (@galore) 29 Май 2019 в 11:30 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galore (@galore) 29 Май 2019 в 11:42 PDT

Напомним, Кристина Агилера вернулась в шоу-бизнес после продолжительного перерыва в мае прошлого года. Она выпустила первый за шесть лет клип. Выбор пал на трек Accelerate, в котором певица предстала в новом образе — с естественным макияжем и неброской одеждой, что очень контрастирует с ее привычными гламурными и эпатажными нарядами эпохи 2000-х.

 
 
Ссылка на источник 41
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Певица предстала в ретрообразах и рассказала об уходе из шоу «Голос»
 
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