Жабо, рюши и большие украшения. Почему новая канцлер Австрии станет иконой стиля

Источник материала: Tut.by

Жабо и рюши, крупные украшения и идеально уложенные локоны: в ближайшее время мир увидит, что именно так выглядит новый канцлер Австрии, до недавнего времени возглавлявшая Конституционный суд страны. Юрист, прокурор, специалист по уголовному праву, Бригитте Бирляйн стала первой женщиной, ставшей во главе австрийского правительства. «Газета.Ru» — о стиле этой яркой женщины.



Фото: Reuters

Послужной список политика с юридическим образованием впечатляет: юрист и специалист по уголовному праву, она с конца 1970-х работала в прокуратуре , к 1995 году дослужившись до члена исполнительного совета Ассоциации прокуроров Австрии. С 2001 по 2003 год занимала пост президента этой организации, а в 2002-м стала членом Конституционного суда Австрии. На посту вице-президента суда (Бригитте Бирляйн стала первой женщиной, занявшей это место) новая канцлер Австрии оставалась до декабря 2018 года, после чего была назначена президентом взамен ушедшего на пенсию предшественника Герхарта Хольцингера.

Страсть к украшению себя у Бригитте Бирляйн, скорее всего, была с юности: ее мать получила художественное образование, а сама Бирляйн после окончания школы в 1967 году собиралась поступать в венский Университет прикладных искусств и изучать архитектуру или изобразительное искусство. Однако выбрала будущая канцлер все же юриспруденцию: отчасти по совету матери, отговорившей ее связывать жизнь с искусством, отчасти – потому, что хотела как можно скорее достичь финансовой независимости от родителей. В результате Бригитте поступила в Университет Вены, откуда вышла доктором юриспруденции в 1971 году.



Фото: Reuters

Бригитте Бирляйн, которой 25 июня этого года исполнится 70, несомненно, станет звездой государства в Европе и наверняка – иконой стиля, особенно после того, как 7 июня уйдет в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее именно Мэй слыла самой большой модницей среди западных лидеров, однако ее стиль совсем не похож на тот, что избрала Бригитте Бирляйн.

Единственное, что роднит двух глав европейских держав, – любовь к украшениям большого размера: критики не раз обращали внимание на крупные серьги и ожерелья британского премьер-министра. Однако если Мэй использует броские украшения и туфли с леопардовым принтом как яркие акценты, разбавляющие в целом строгие силуэты и лаконичные образы, то Бригитте Бирляйн, по всей видимости, одевается по принципу «чем больше, тем лучше».

Образы нового канцлера Австрии никак нельзя назвать скромными: Бригитте Бирляйн явно стремится к тому, чтобы ее заметили.

Если бант на блузке – то крупный, если костюм с принтом – то красный, усыпанный огромными цветами, если клипсы – то огромные, если ожерелья – то блестящие, выпуклые, бросающиеся в глаза. Бригитте Бирляйн – наверное, единственный юрист в мире (не считая героини фильма «Блондинка в законе»), которая не боится рюш, жабо, обтягивающих кружевных платьев, розовых атласных костюмов и жакетов фасона «шанель» ярко-красного цвета. И, разумеется, каблуков — при таком образе они просто необходимы.

Еще одна деталь образа Бригитте Бирляйн – загорелая кожа: кто-то может сказать, что загар в 2019 году вышел из моды, но для тех, кто сформировал свой стиль в 80-е, модные тренды не имеют значения.