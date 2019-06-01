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Белорус погиб во время стрельбы в США

02.06.2019 08:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус погиб во время стрельбы в США
/ https://pilotonline.com

Мужчина переехал в США в 2003 году. За границей он получил образование, устроился на работу. Александр планировал семью и детей, сообщает американское издание pilotonline.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии-Бич в пятницу. Еще пятеро получили ранения. Огонь открыл сотрудник местного муниципалитета. Мужчина был убит в перестрелке с прибывшими полицейскими.            

Агрессор – 40-летний служащий городского отдела коммунальных услуг. Что побудило его к массовому убийству, выясняется. 

Белорус погиб во время стрельбы в США
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Погибший – 35-летний уроженец Могилева Александр Гусев.
 
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