Белорус погиб во время стрельбы в США

Мужчина переехал в США в 2003 году. За границей он получил образование, устроился на работу. Александр планировал семью и детей, сообщает американское издание pilotonline .

По меньшей мере 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии-Бич в пятницу. Еще пятеро получили ранения. Огонь открыл сотрудник местного муниципалитета. Мужчина был убит в перестрелке с прибывшими полицейскими.

Агрессор – 40-летний служащий городского отдела коммунальных услуг. Что побудило его к массовому убийству, выясняется.

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