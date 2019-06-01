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Со 2 июня на копейку подорожало топливо

02.06.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Со 2 июня на копейку подорожало топливо
Фото из открытых источников

Цена бензина АИ-92-К5-Евро, по данным ведомства, составляет 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро и ДТ – 1,69 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб. 

«В мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от $75 до $62 США). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около $71 за баррель».

Как отмечается, при сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики. 

Со 2 июня на копейку подорожало топливо
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Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%,...
 
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