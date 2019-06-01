Со 2 июня на копейку подорожало топливо

Источник материала: Аргументы и факты

Цена бензина АИ-92-К5-Евро, по данным ведомства, составляет 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро и ДТ – 1,69 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб.

«В мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от $75 до $62 США). При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около $71 за баррель».