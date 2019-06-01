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Что сделает брестское «Динамо» со «Слуцком» в последний день 10-го тура ЧБ?
Источник материала: Tut.by
Белорусский
«Волки», играя вдесятером почти всю игру, вырвали победу у «автозаводцев». «Шахтер» обыграл клуб из Могилева.
Во второй день в Витебске столичное «Динамо», у которого 31 мая
Брест. Как много в этом слове! «Южане» выдали совершенно чумовой старт. К 10-му туру идут без поражений, забив больше всего мячей. Собирают аншлаги почти на все домашние матчи, в прошлом туре прошлись катком по «Неману». Продолжают обходиться без скандалов и укрепляют имидж,
Конечно, говорить о чемпионстве пока слишком рано, но их вклад в интерес к первенству сложно не заметить.
Все сражения тура в прямом эфире можно смотреть на
В первый день прошли два матча:
В первый день лета зрители увидели еще три матча:
2 июня программу тура завершат три игры:
«Торпедо» (Минск) — ФК «Минск», 16.00;
ФК «Слуцк» — «Динамо» (Брест), 18.00;
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Последний день 10-го тура даст ответ на вопрос, сможет ли Брест вернуться на первую строчку чемпионата.
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