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Что сделает брестское «Динамо» со «Слуцком» в последний день 10-го тура ЧБ?

02.06.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Белорусский чемпионат по футболу в высшей лиге скоро отмерит треть дистанции. В последний день весны стартовал 10-й тур, который открыл матч «Ислочи» против «Торпедо-БелАЗ». 

«Волки», играя вдесятером почти всю игру, вырвали победу у «автозаводцев». «Шахтер» обыграл клуб из Могилева.

Во второй день в Витебске столичное «Динамо», у которого 31 мая был уволен тренерский штаб, одержало волевую победу над местным коллективом. БАТЭ в Гомеле завоевал очередные три очка, обыграв «рысей».


Неудержимое брестское «Динамо» поедет за победой в Слуцк, чтобы вновь возглавить чемпионат. Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Брест. Как много в этом слове! «Южане» выдали совершенно чумовой старт. К 10-му туру идут без поражений, забив больше всего мячей. Собирают аншлаги почти на все домашние матчи, в прошлом туре прошлись катком по «Неману». Продолжают обходиться без скандалов и укрепляют имидж, вступив в партнерство с гродненским «Неманом» в плане развития детского футбола.

Конечно, говорить о чемпионстве пока слишком рано, но их вклад в интерес к первенству сложно не заметить.

Все сражения тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV.

В первый день прошли два матча:

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:0

«Шахтер» — «Дняпро-МЧЗ» — 3:1

В первый день лета зрители увидели еще три матча:

РЦОР-БГУ — «Городея» — 0:0

ФК «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 1:3

ФК «Гомель» — БАТЭ — 0:2

2 июня программу тура завершат три игры:

«Торпедо» (Минск) — ФК «Минск», 16.00;

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Брест), 18.00;

«Неман» — «Славия», 19.45.

Положение в чемпионате после второго дня 10-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 10 8 0 2 16 3 24
2 Шахтер 10 8 0 2 17 6 24
3 Динамо (Брест) 9 7 2 0 20 5 23
4 Ислочь 10 7 0 3 15 6 21
5 Динамо (Минск) 10 6 1 3 11 8 19
6 Торпедо-БелАЗ 10 5 2 3 13 8 17
7 Славия 9 4 1 4 12 11 13
8 Неман 9 4 1 4 9 13 13
9 ФК Витебск 10 3 4 3 11 12 13
10 ФК Городея 10 3 3 4 6 11 12
11 ФК Гомель 10 2 1 7 17 18 7
12 Дняпро-МЧЗ 10 1 4 5 7 16 7
13 РЦОР-БГУ 10 1 4 5 10 21 7
14 ФК Слуцк 9 1 3 5 7 19 6
15 ФК Минск 9 0 5 4 8 14 5
16 Торпедо (Минск) 9 1 1 7 2 10 4

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Последний день 10-го тура даст ответ на вопрос, сможет ли Брест вернуться на первую строчку чемпионата.
 
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