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Горецкие экскаваторщики в деле – Видео
02.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В первое воскресенье июня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник мелиораторы.
“Говоря по-простому, мы занимаемся улучшением земли”, — директор ОАО “ПМК-87 Водстрой” Сергей Дольников ведет нас к одному из самых опытных работников.
Александр Краснов в мелиорации с 1996 года. На экскаваторе ЭО 32-23 он трудится уже одиннадцатый год: “Хочется, конечно, дождаться новой техники”.
Среди выполняемых работ — выкорчевка пней, обваловка различных объектов, захоронение ветхих домов и многое другое. “В разных местах бываем. Экскаватор — техника универсальная и востребованная”, — говорит Александр.
Добраться до еще одного мелиоратора с солидным стажем — Сергея Дударева — оказалось не так просто. Экскаваторщик на своем ЕТ-18 занят в окрестностях Задорожья. Когда-то здесь были дачные участки, а сегодня эти территории зарастают кустарниками.
Поставлена задача вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот. Этим и занимается Дударев: “Не должна земля пустовать. Важно дать ей второе дыхание. Здесь будут засеяны поля”.
Сергей Владимиров
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В первое воскресенье июня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник мелиораторы. Зарастают бывшие дачные участки около Задорожья. Ковшом здесь...
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