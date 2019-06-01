Горецкие экскаваторщики в деле – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

В первое воскресенье июня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник мелиораторы.

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Зарастают бывшие дачные участки около Задорожья. Ковшом здесь приводит землю в порядок Сергей Дударев

“Говоря по-простому, мы занимаемся улучшением земли”, — директор ОАО “ПМК-87 Водстрой” Сергей Дольников ведет нас к одному из самых опытных работников.





Александр Краснов в мелиорации с 1996 года. На экскаваторе ЭО 32-23 он трудится уже одиннадцатый год: “Хочется, конечно, дождаться новой техники”.

Среди выполняемых работ — выкорчевка пней, обваловка различных объектов, захоронение ветхих домов и многое другое. “В разных местах бываем. Экскаватор — техника универсальная и востребованная”, — говорит Александр.





Добраться до еще одного мелиоратора с солидным стажем — Сергея Дударева — оказалось не так просто. Экскаваторщик на своем ЕТ-18 занят в окрестностях Задорожья. Когда-то здесь были дачные участки, а сегодня эти территории зарастают кустарниками.

Поставлена задача вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот. Этим и занимается Дударев: “Не должна земля пустовать. Важно дать ей второе дыхание. Здесь будут засеяны поля”.

Сергей Владимиров