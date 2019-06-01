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Горецкие экскаваторщики в деле – Видео

02.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В первое воскресенье июня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник мелиораторы.

 


Зарастают бывшие дачные участки около Задорожья. Ковшом здесь приводит землю в порядок Сергей Дударев

 

“Говоря по-простому, мы занимаемся улучшением земли”, — директор ОАО “ПМК-87 Водстрой” Сергей Дольников ведет нас к одному из самых опытных работников.

 

Горецкие экскаваторщики в деле – Видео
Экскаваторщик Александр Краснов мечтает о новой технике. Фото Михаила Левцова

 

Александр Краснов в мелиорации с 1996 года. На экскаваторе ЭО 32-23 он трудится уже одиннадцатый год: “Хочется, конечно, дождаться новой техники”.

Среди выполняемых работ — выкорчевка пней, обваловка различных объектов, захоронение ветхих домов и многое другое. “В разных местах бываем. Экскаватор — техника универсальная и востребованная”, — говорит Александр.

 

Горецкие экскаваторщики в деле – Видео
Директор ПМК-87 Водстрой Сергей Дольников и экскаваторщик Сергей Дударев. Фото Михаила Левцова

 

Добраться до еще одного мелиоратора с солидным стажем — Сергея Дударева — оказалось не так просто. Экскаваторщик на своем ЕТ-18 занят в окрестностях Задорожья. Когда-то здесь были дачные участки, а сегодня эти территории зарастают кустарниками.

Поставлена задача вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот. Этим и занимается Дударев: “Не должна земля пустовать. Важно дать ей второе дыхание. Здесь будут засеяны поля”.

 

Сергей Владимиров


 
Теги: Брест
 
 
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  В первое воскресенье июня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник мелиораторы.   ﻿ Зарастают бывшие дачные участки около Задорожья. Ковшом здесь...
 
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