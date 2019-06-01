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Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать

02.06.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes. В компании Dadiani Syndicate из Великобритании сообщили, что один из клиентов настоял на приобретении криптовалюты на $ 38 млрд по текущему курсу, но когда ему объяснили, что это невозможно, он захотел заполучить как можно большее число цифровых монет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Большая часть криптовалюты сейчас находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ней ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 млн BTC», — объяснил старший аналитик eToro Мати Гринспен.

По его словам, вероятнее всего, инвестор хочет поднять цену на криптовалюту, чтобы сделать свое приобретение еще более выгодным. Гринспен утверждает, что рост не смогут сдержать даже специальные рыночные механизмы.

Ранее основатель хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг сообщил, что подорожание первой криптовалюты в 2019 году обусловлено покупкой криптовалюты несколькими крупными инвесторами. По словам эксперта, в дальнейшем стоимость актива может подняться до $ 20 000 и $ 30 000.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Клиент компании Dadiani Syndicate готовится приобрести цифровые деньги на сумму около $ 38 млрд. Аналитик eToro Мати Гринспен считает, что это приведет к резкому росту...
 
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