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Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Источник материала: Tut.by
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin,
«Большая часть криптовалюты сейчас находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ней ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 млн BTC», — объяснил старший аналитик eToro Мати Гринспен.
По его словам, вероятнее всего, инвестор хочет поднять цену на криптовалюту, чтобы сделать свое приобретение еще более выгодным. Гринспен утверждает, что рост не смогут сдержать даже специальные рыночные механизмы.
Ранее основатель хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг сообщил, что подорожание первой криптовалюты в 2019 году обусловлено покупкой криптовалюты несколькими крупными инвесторами. По словам эксперта, в дальнейшем стоимость актива может подняться до $ 20 000 и $ 30 000.
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