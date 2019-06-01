На кандидата в президенты США совершено нападение









Oxu.Az , об этом сообщает CBS News. Мужчина выбежал на сцену и выхватил у Харрис микрофон, закричав, что ему нужно внимание, чтобы озвучить действительно хорошую идею. Как передает, об этом сообщает CBS News. Мужчина выбежал на сцену и выхватил у Харрис микрофон, закричав, что ему нужно внимание, чтобы озвучить действительно хорошую идею.





Во время инцидента Харрис высказывалась о студенческих кредитах. Мужчину пытались выдворить со сцены охранники, и даже муж Камалы.





После этого политик продолжила выступление. Протестующий был идентифицирован как Эйдан Кук из организации по защите прав животных, которая выпустила пресс-релиз вскоре после инцидента.