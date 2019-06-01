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На кандидата в президенты США совершено нападение
Источник материала: Партизан
Неизвестный мужчина набросился на кандидата в президенты США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис во время ее выступления на форуме MoveOn's Big Ideas.
Как передает
Во время инцидента Харрис высказывалась о студенческих кредитах. Мужчину пытались выдворить со сцены охранники, и даже муж Камалы.
После этого политик продолжила выступление. Протестующий был идентифицирован как Эйдан Кук из организации по защите прав животных, которая выпустила пресс-релиз вскоре после инцидента.
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Неизвестный мужчина набросился на кандидата в президенты США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис во время ее выступления на форуме MoveOn's Big Ideas.
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