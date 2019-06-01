Романчук: «К 2025 году Беларусь могут просто сожрать. И не нужно никаких военных операций»

– С 2011-го года белорусскую экономику лихорадит, – написал Романчук. – После глубокого кризиса 2011-го года власти пытались вскочить в тот же поезд, войти в ту же реку в очередной раз, но в опять нарвались на кризис 2015-2016 гг. Внутренних ресурсов выйти из него у Беларуси казалось гораздо меньше, чем у России.





Последние четыре года Кремль включил опасные, рискованные механизмы государственного стимулирования внутреннего инвестиционного спроса через национальные проекты. Это то, чем активно занимались белорусские власти в 2000-ые, рассчитывая на удвоение, утроение поставок на российский рынок.





Россия, по большому счёту, рассчитывает в большинстве своём тоже только на внутренний рынок. Ну и на рынки стран ЕАЭС. Деньги у них на производственную экспансию дешевле, чем в Беларуси, частных структур, которые могут их освоить – пусть и с откатами – значительно больше, чем в Беларуси.





Если российская экономика не попадёт в очередную рецессию под воздействием внешних факторов и собственной вопиющей коррупции, то высока вероятность того, что до 2025-го года российские производители смогут в значительной мере заместить белорусские промышленные и большинство продовольственных товаров на своём внутреннем рынке.





По крайней мере, у них для этого будет в достаточном количестве и объёме инвестиционных товаров (станки, машины, оборудование, площади, логистика и т.д.)









Более того, следует ожидать резкой активизации российских отраслевых лоббистов, которые будут требовать через Кремль ликвидации торговых барьеров в Беларуси, т. е. равных условий доступа на рынки стран друг друга. Это как раз то, что сегодня требует от России Александр Лукашенко, но он имеет в виду, прежде всего, рынки энергетических товаров.





К 2025 году Кремль обещает единый энергетический рынок и вполне может это сделать, но тогда у России будут все основания требовать от белорусского правительства снятия торговых барьеров на других товарных рынках. И вот здесь во весь рост станет проблема неконкурентоспособности, заскорузлости и совковости белорусского госсектора по сравнению с российскими корпорациями.





Тогда либо слияние и поглощение более богатым, динамичным и опытным в рыночных отношениях российским бизнесом белорусских госпредприятий, либо банкротство белорусских и обречённые на поражение попытки в очередной раз поднять их с колен за счёт налогоплательщиков.





Если Лукашенко в ближайшее время не начнёт системные, структурные трансформации белорусской экономики, не услышит конструктивных предложени езависимых экономистов и бизнеса, если отвергнет наш национальный налоговый маневр и бюджетную реформу, если продолжит игнорировать мотивацию частного собственника в Беларуси, то к 2025 году Беларуси уже ничего не поможет.





Её просто сожрут. С потрохами.





С остатками тех ликвидных активов, которые сохранят под себя отдельные номенклатурные начальники, чтобы продать их от своего имени российским бизнесменам.





И не нужно никаких военных операций, баз и штурмов. Правительство Румаса/Турчина своим бездействием и имитацией адекватной экономической политики, сам Лукашенко со своими закидонами про то, что у нас созданы чуть ли не идеальные условия для инвесторов и предпринимателей, что у нас столько же свободы, как на Западе, ведут экономику страны, а с ней и наш суверенитет в руки Кремля.