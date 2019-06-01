Лукашенко стало скучно

В пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран Александр Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую.





– Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим, – заявил глава государства.





Судя по тому, что об изменениях основного закона страны Лукашенко вспоминает не впервые за последние несколько месяцев, эта тема его по-настоящему захватила. И его можно понять. Вряд ли после стольких лет еще осталось вдохновение на другие масштабные дела.









Сражения с оппозицией давно в прошлом, теперь и повоевать даже не с кем.





В экономике ничего не получается: десять лет топтались на месте вокруг «всем попиццот» – у любого руки опустятся.





«Братья по окопам» задрали подбородок вверх, на просьбы-предложения реагируют без должного уважения.





Скоро выборы – людям даже предложить нечего.









А вот некое обновление страны можно вдохновенно обсуждать, дав волю фантазии и себе, и другим. «Как же перераспределить полномочия от президента в пользу других ветвей власти, а?». Тем более в этом вопросе не уйти от дискуссии о том, какое государство передаст Лукашенко (не сейчас конечно, он еще даже спортивную карьеру не завершил) благодарным потомкам и какова его роль в нашей и мировой истории.





Можно было бы просто исполнять действующие законы, согласно которым, например, избирать депутатов обязаны на честных выборах, а главной задачей парламента не должно быть молчание в тряпочку. Но такой поворот дела явно не подходит для человека, который желает лично контролировать буквально все – от наличия соломы на фермах до кустарников вдоль МКАД.





Другое дело «сесть и обсудить» изменения в Конституцию – мечтать, как известно, никому не вредно.