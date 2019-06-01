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Папа римский в Румынии обратился к православным и католикам

02.06.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Римско-католической церкви 1 июня в Румынии возглавил мессу в монастыре Шумулеу-Чук, где обратился к православному румынскому и католическому венгерскому населению страны с призывом к единству.



Печальные события прошлого не забыть и не отвергнуть, но они не могут служить препятствием или аргументом против желанного братского сосуществования, — сказал он. На мессу пришли более 80 тысяч человек, в том числе президент Венгрии Янош Адер, сообщило Международное французское радио.

Накануне глава Римско-католической церкви встретился в Бухаресте с членами Постоянного синода Румынской православной церкви во главе с патриархом Даниилом.

Францисканский монастырь Шумулеу-Чук — главное место паломничества католиков в Восточной Европе. Около 7% населения Румынии — католики, большинство из них — этнические венгры, это самое многочисленное меньшинство в Румынии. Более 86% населения страны считают себя православными и причисляют себя к автокефальной Румынской православной церкви. Это первая по числу паствы автокефальная поместная православная церковь. В 1990 году была также восстановлена запрещенная Грекокатолическая церковь Румынии.


Нынешний визит главы Ватикана в Румынию - второй. Первый состоялся 20 лет назад, в 1999 году. Тогда папа римский Иоанн Павел II впервые в истории посетил православную страну.


 
 
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Глава Римско-католической церкви 1 июня в Румынии возглавил мессу в монастыре Шумулеу-Чук, где обратился к православному румынскому и католическому венгерскому...
 
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