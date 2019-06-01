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Бывший командир слонимской бригады получил срок: Его водитель совершил суицид, когда получил вызов на допрос

02.06.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте нынешнего года Слонимском районном суде началось слушание уголовного дела в отношении экс-комбрига слонимской механизированной бригады П., который обвинялся по ч. 1 ст. 210 УК РБ (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий) и ч. 1 ст. 455 УК РБ (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности), пишет «Газета Слонимская».


Следствием было установлено, что в период с 2014 года, когда обвиняемый П. был назначен комбригом, по декабрь 2017 года было похищено 2250 литров дизельного топлива и 20 литров гидравлического масла на общую сумму 5189 рублей. Вину свою П. в суде не признавал, и обвинение, по словам его адвоката, обвиняемому было не совсем понятно.

На судебном заседании свидетели рассказывали о махинациях с бензином, о том, что им отдавались приказы списывать дизельное топливо, оставлять его на заправке, то есть недополучать, недодавать и т.д. Списывался бензин для нужд командира бригады от 100 до 500 литров и более. Также свидетели в суде отмечали, что ранее, то есть до прихода в часть обвиняемого, такой ситуации с бензином в воинской части не было.

Водитель комбрига совершил суицид якобы после того, когда его вызвали на допрос в военную контрразведку по вопросу хищения бензина.

Уголовное дело рассматривал суд Новогрудского района. Как стало известно корреспонденту «ГС» из достоверных источников, обвиняемый признан виновным по двум статьям и получил срок за свои противоправные действия — три с половиной года общего режима с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток со дня его провозглашения.


 
 
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В марте нынешнего года Слонимском районном суде началось слушание уголовного дела в отношении экс-комбрига слонимской механизированной бригады П., который...
 
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