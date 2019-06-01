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Академическая гребля. За сборную Беларуси на чемпионате Европы выступает скандально известная россиянка Анастасия Янина

02.06.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эти дни в Люцерне (Швейцария) проходит чемпионат Европы по академической гребле, где сборная Беларуси представлена в шести классах лодок. В том числе и в женской легковесной двойке парной, которую составили уже пробившиеся в главный финал А, куда допускаются шесть экипажей, Елена Фурман и Анастасия Янина.

Для последней это дебютный старт за нашу национальную команду. Ее предыдущее появление на соревнованиях подобного уровня датировано сентябрем 2017-го: тогда Янина выступала еще под российским флагом, а теперь, выходит, приняла белорусское гражданство. 

Янина известна тем, что в 2016-м году была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-2016 из-за недостаточного количества сданных за пределами России допинг-проб, а в 2017-м была на два месяца дисквалифицирована за неподобающее поведение в рамках Кубка гребного спорта России, когда выбросила медаль в воду. По сообщениям СМИ, за отказ репортеров девушке в ее просьбе не фотографировать на пьедестале. 



 
 
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В эти дни в Люцерне (Швейцария) проходит чемпионат Европы по академической гребле, где сборная Беларуси представлена в шести классах лодок. В том числе и в женской...
 
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