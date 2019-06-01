Академическая гребля. За сборную Беларуси на чемпионате Европы выступает скандально известная россиянка Анастасия Янина

Для последней это дебютный старт за нашу национальную команду. Ее предыдущее появление на соревнованиях подобного уровня датировано сентябрем 2017-го: тогда Янина выступала еще под российским флагом, а теперь, выходит, приняла белорусское гражданство.





Янина известна тем, что в 2016-м году была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-2016 из-за недостаточного количества сданных за пределами России допинг-проб, а в 2017-м была на два месяца дисквалифицирована за неподобающее поведение в рамках Кубка гребного спорта России, когда выбросила медаль в воду. По сообщениям СМИ, за отказ репортеров девушке в ее просьбе не фотографировать на пьедестале.







