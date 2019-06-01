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Гендиректора взорвавшегося завода "Кристалл" уволили за день до трагедии

02.06.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генерального директора завода "Кристалл" отстранили от работы за день до ЧП в российском Дзержинске, пишет РИА Новости.

"Накануне ЧП на предприятии отстранен от работы генеральный директор - за систематические нарушения в ГосНИИ "Кристалл" норм промышленной безопасности", - рассказали представители предприятия.

Инцидент стал вторым по счету на предприятии с начала года. В апреле взрыв, прогремевший в цеху по производству взрывчатки, разрушил одноэтажное кирпичное здание завода.

После этого на предприятии работала комиссия. Была проведена проверка, по итогам которой гендиректора завода отстранили от должности.

Новый взрыв прогремел в субботу в цехе полимеров (ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила) ГосНИИ "Кристалл", после чего на территории начался пожар, а затем прозвучал еще один взрыв.


В результате инцидента, по последним данным, пострадали 82 человека, из них 15-ти потребовалась госпитализация. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Взрывная волна выбила около 340 стекол в близлежащих жилых домах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".


 
 
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Генерального директора завода "Кристалл" отстранили от работы за день до ЧП в российском Дзержинске, пишет РИА Новости.
 
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