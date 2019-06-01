ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла собака, которая 10 лет жила у могилы хозяина

02.06.2019 08:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всё это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье её серьезно ухудшилось в последнее время.



Собака по кличке Николетта, которая десять лет сторожила могилу своего хозяина, умерла в Италии.

Об этом случае, напоминающем историю японского пса Хатико, который в течение девяти лет ежедневно приходил в одно и то же время на вокзал встречать умершего хозяина, рассказало издание La Repubblica.

По информации газеты, Николетта провела десять лет у могилы своего хозяина на острове Искья. Все это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье ее серьезно ухудшилось в последнее время из-за старости. Пес умер в возрасте 14 лет.

Ветеринары усыпили Николетту. Местные жители со скорбью восприняли новость о ее смерти, о которой рассказали многие газеты. История Николетты стала вирусной в соцсетях.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье её серьезно ухудшилось в последнее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске будет ходить меньше автобусов. Как объясняют это транспортники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика