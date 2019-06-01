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Белорус погиб во время перестрелки в США

02.06.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 человек стали жертвами стрельбы в Вирджинии-Бич, США. Среди погибших оказался 35-летний уроженец Могилева Александр Гусев, сообщает американское издание pilotonline.com.



31 мая в муниципальный комплекс Public Works в Вирджинии-Бич вошел сотрудник учреждения и открыл огонь по коллегам. По меньшей мере 12 человек погибли, еще пятеро получили ранения, передает Euronews. Стрелок был убит во время перестрелки с полицией.

В числе погибших — уроженец Могилева Александр Гусев, который эмигрировал в США в 2003 году. Как рассказал журналистам его близкий друг Игорь Мусин, после переезда Александр закончил американский колледж и получил степень бакалавра в гражданском строительстве. Первое время он работал на низкооплачиваемой должности в лесозаготовительной компании, а затем стал агентом по земельным участкам в муниципалитете Вирджинии-Бич. На этой должности он проработал 9 лет.

По словам друга, Александр был отзывчивым человеком. В будущем он хотел создать семью и переехать в более благополучный район с хорошими школами. В США также живет брат-близнец Александра Алексей Гусев и их мама. Отец остался в Беларуси.


Игорь Мусин также сообщил журналистам, что за несколько месяцев до трагедии он обсуждал с Александром тему массовой стрельбы. Во время разговора Александр сказал его, что американское общество болеет и отравляет умы стрелков.

«Когда они стреляют, они не думают о близких (жертв), они думают только о себе — эгоисты», — привел слова погибшего товарища Мусин.


 
Теги: Могилев
 
 
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12 человек стали жертвами стрельбы в Вирджинии-Бич, США. Среди погибших оказался 35-летний уроженец Могилева Александр Гусев, сообщает американское издание pilotonline.com.
 
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